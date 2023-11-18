Goldman Sachs объяснил недавний обвал цен на нефть

«Наш торговый деск полагает, что это снижение цены стало попыткой игроков “нагнать” снижение цен и спроса на физическом рынке», — отмечает в своем комментарии трейдер Goldman Sachs.
По его мнению, дополнительными факторами давления на цены стала экспирация опционов и полное исчезновение премии за риск: этот «плюс» был заложен в стоимость фьючерсов после начала конфликта на Ближнем Востоке.
Отметим, что январский фьючерс Brent с «пика» среды, 15 ноября, до «дна» четверга, 16 ноября, потерял 7,76%.
В списке других медвежьих факторов для цен на нефть Майкл Ноцерино также назвал снижение маржи нефтепереработчиков и достаточное предложение сырья со стороны стран-производителей, входящих в ОПЕК.
«Никаких важных новостей, касающихся фундаментальной картины, мы не видели», — подчеркивает специалист.
Он делает прогноз, что ОПЕК (заседание картеля должно пройти на следующей неделе, с 20 по 26 ноября) приложит все усилия, чтобы подтолкнуть Brent вновь в коридор $80−100 за баррель.
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