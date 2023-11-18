Goldman Sachs объяснил недавний обвал цен на нефть

«Наш торговый деск полагает, что это снижение цены стало попыткой игроков “нагнать” снижение цен и спроса на физическом рынке», — отмечает в своем комментарии трейдер Goldman Sachs.

По его мнению, дополнительными факторами давления на цены стала экспирация опционов и полное исчезновение премии за риск: этот «плюс» был заложен в стоимость фьючерсов после начала конфликта на Ближнем Востоке.

Отметим, что январский фьючерс Brent с «пика» среды, 15 ноября, до «дна» четверга, 16 ноября, потерял 7,76%.

В списке других медвежьих факторов для цен на нефть Майкл Ноцерино также назвал снижение маржи нефтепереработчиков и достаточное предложение сырья со стороны стран-производителей, входящих в ОПЕК.

«Никаких важных новостей, касающихся фундаментальной картины, мы не видели», — подчеркивает специалист.

Мы учитываем перспективы скорого возвращения на рынок иракской нефти, но не видим никаких оснований полагать, что именно это событие спровоцировало распродажу такого масштаба. Майкл Ноцерино трейдер Goldman Sachs

Он делает прогноз, что ОПЕК (заседание картеля должно пройти на следующей неделе, с 20 по 26 ноября) приложит все усилия, чтобы подтолкнуть Brent вновь в коридор $80−100 за баррель.

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