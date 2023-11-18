ЦБ назвал три ограничения по картам рассрочки

«По закону и кредитная карта, и карта рассрочки — это “карты с лимитом овердрафта”. Овердрафт — это, по сути, тот же кредит. Принцип действия кредиток с длительным льготным периодом и карт рассрочки схож: на карте есть доступная сумма денег, и ими можно воспользоваться, чтобы что-то купить, а затем гасить долг, внося платежи. Рассрочка, если не вернуть деньги в срок, превратится в кредит под определенный процент, как если не уложиться в льготный период по кредитной карте», — сказала эксперт.
Кроме того, в отличие от кредиток, у карт рассрочки есть еще два ограничения — с них можно тратить деньги только в магазинах-партнерах банка и нельзя снимать наличные, уточнила Демидова.
Карты рассрочки появились в России в конце 2016-го — начале 2017 года. Тогда стартовали проекты «Совесть» Qiwi Банка и «Халва» Совкомбанка. Во второй половине 2017 года карту рассрочки запустил банк «Хоум кредит». В 2018 году с похожими проектами на рынок вышли Альфа-банк, «Русский Стандарт» и банк «Восточный».