Система «Мир» заработала на всей территории Венесуэлы

«Сегодня платформа “Мир” позволяет проводить платежи на 100% территории Венесуэлы. Порядка 36% всех платежных пунктов принимают уже карты “Мир”, почти 40%. У торговых пунктов есть возможность принимать такую оплату», — рассказал он.

На острове Маргарита же можно оплатить покупки картой «Мир» в 100% торговых точек, добавил глава венесуэльского МИДа. Лавров в свою очередь пообещал и дальше увеличивать сферу распространения этой платежной системы. Кроме того, несколько венесуэльских банков открыли корреспондентские счета в банках, которые обеспечивают российско-венесуэльскую торговлю, рассказал он.

О том, что платежная система «Мир» начала работать в Венесуэле, вице-премьер Александр Новак сообщил в середине октября. Тогда он рассказал о работе более 80 000 терминалов. О тестировании работы «Мир» в стране российский посол Сергей Мелик-Багдасаров говорил в июле. Тогда же в ЦБ отмечали, что в 2023 г. регулятор планирует вывести карты платежной системы «Мир» в пять — шесть новых стран.

Национальная система платежных карт (НСПК), которая является оператором платежной системы «Мир», была создана в 2014 г. после введения западных санкций против России из-за Крыма. Эмиссия карт «Мир» началась в 2015 г. НСПК также с 2015 г. обрабатывает все транзакции по всем банковским картам внутри страны. По данным ЦБ, доля национальной платежной системы «Мир» в общем объеме внутрироссийских операций увеличилась и в начале июля 2023 г. достигла 49,4%, что на 8,1 процентного пункта больше по сравнению с 2022 г.