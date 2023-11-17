Давление слабой нефти и сильного рубля

Рынок накануне. Индекс МосБиржи в четверг снизился на 0,81%, до 3189,08 п., индекс РТС — на 0,44%, до 1129,22 п. Падение нефтяных котировок и укрепление рубля омрачают перспективы для рынка акций.

Акции Совкомфлота (FLOT 129,95 ₽, +1,66%) оказались в лидерах роста, хотя и отступили от внутридневных максимумов. Совет директоров компании рекомендовал дивиденды за девять месяцев 2023 года в размере 6,32 ₽ на одну акцию, что соответствует дивидендной доходности 5% по текущим котировкам.

В аутсайдерах оказались акции Алросы (ALRS66,95 ₽, −2,49%), несмотря на позитивные новости об увеличении импорта алмазного сырья Индией в октябре 2023 года на 9% (до $1,102 млрд.) по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Рубль окреп к доллару США до 89,1500 ₽ и ослаб к евро до 97,2600 ₽ Международные резервы России за неделю с 3 по 10 ноября выросли на $300 млн, до $577,3 млрд.

Основные новости и события.

Девелопер Эталон (ETLN 83,22 ₽, +1,41%) планирует провести 15 декабря 2023 года внеочередное общее собрание акционеров по вопросу о редомициляции с Кипра в специальный административный район в Калининградской области.

Менеджмент Ozon (OZON 2751 ₽, +1,61%) подтверждает намерение сменить кипрскую «прописку», не уточняя конкретных сроков и планов.

Россия наращивает поставки нефти в Пакистан, отправив в ноябре уже третью партию за год. Пока единственным поставщиком российского «черного золота» в Пакистан является Сургутнефтегаз (SNGS 31,18 ₽, −2,76%).

Совет директоров ЛСР (LSRG 688,6 ₽, +0,35%) утвердил положение о дивидендной политики компании.

Банк России обеспокоен тем, что рост ипотечного кредитования в стране сопровождается увеличением цен на жилье и ухудшением качества кредитов, что может обернуться высокими рисками для банков и заемщиков. По оценкам регулятора, за год ипотечный портфель вырос на 32%, а стоимость новостроек за три года увеличилась на 90%. Разрыв между ценами на новостройки и на вторичное жилье достиг 42% по сравнению с 10% в 2020 году. Глава Банка России намерена обсудить с правительством дифференциацию льготной ипотеки, чтобы она была более «адресной».

Инфляционные ожидания населения на следующие 12 месяцев в ноябре резко выросли, до 12,2% по сравнению с 11,2% в октябре.

Ожидания и торговые идеи.

В пятницу утром настроения на мировых рынках разноплановые: японский индекс Nikkei 225 растет на 0,24%, китайский индекс Shanghai Composite снижается на 0,28%. Сегодня совет директоров Татнефти (TATN 602,1 ₽, −1,59%) рассмотрит вопрос о дивидендах за девять месяцев 2023 года.

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