Правительство подготовило меры по стабилизации цен на куриные яйца

По его итогам в части ситуации со стоимостью куриных яиц был дан ряд поручений, в том числе Федеральной антимонопольной службе (ФАС) совместно с Минсельхозом поручено провести анализ обоснованности ее повышения компаниями-производителями, исходя из их затрат.



Также Минсельхоз должен проработать возможность увеличения импорта куриных яиц, а Минпромторг — провести работу по стимулированию производителей и торговых сетей заключать долгосрочные договоры о поставках, чтобы обеспечить прогнозируемые объемы и цены.



За последние недели яйца подорожали в Астраханской, Волгоградской, Свердловской, Новосибирской, Оренбургской, Омской, Ростовской, Калининградской, Костромской, Ульяновской, Читинской, Ярославской, Владимирской и Сахалинской областях, Ставропольском крае и Удмуртии, сообщал Росстат, СМИ и птицефабрики.



По данным федерального агентства, стоимость куриных яиц в РФ выросла в октябре на 13,1% по сравнению с сентябрем. С начала года они подорожали на 18,6%. Самый большой рост цен за десяток яиц зафиксирован в Приморье, сообщали местные СМИ. В торговых сетях региона товар предлагают по цене 190 рублей, а на рынке домашние яйца могут стоить 200 рублей.