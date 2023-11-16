18:25 (мск), источник: ТАСС

Кабмин выделит 2,5 млрд рублей регионам на компенсации по инвестиционным налоговым вычетам

Премьер-министр Михаил Мишустин напомнил, что механизм поощрения инвестиционной активности был реализован, чтобы стимулировать бизнес к расширению деятельности, он работает третий год и хорошо себя зарекомендовал.

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Источник: Reuters

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Правительство России выделит дотации регионам на компенсации по инвестиционным налоговым вычетам, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабмина.

«В прошлом году поддержку получили 19 субъектов РФ, в текущем году — уже 32. Среди них Краснодарский край, Ростовская, Челябинская, Владимирская области. На эти цели мы сегодня выделим свыше 2,5 млрд рублей», — сказал председатель кабмина.

Мишустин напомнил, что механизм поощрения инвестиционной активности был реализован, чтобы стимулировать бизнес к расширению деятельности, он работает третий год и хорошо себя зарекомендовал.

Премьер пояснил, что этот механизм позволяет уменьшить величину налога на прибыль по отдельным видам деятельности, а выпадающие доходы из бюджетов субъектов РФ от применения такого вычета государство частично им возмещает, для этого нужно подтвердить внедрение регионального инвестиционного стандарта.

«Благодаря такому инструменту компании сокращают расходы на приобретение и модернизацию основных средств, соответственно, снижают затраты на проект и могут быстрее его осуществить», — заключил глава правительства.

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