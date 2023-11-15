Рынок нефти. Отчет МЭА, российский экспорт и запасы в США

Цены на нефть во вторник оставались стабильны. Позитивное впечатление, которое произвел отчет МЭА, компенсировалось ожидаемым ростом запасов в США. Сквозной темой на рынке остается неопределенность относительно будущего мировой экономики в условиях высоких ставок, что также оказывает сдерживающее влияние на котировки. МЭА и другие аналитические дома пока придерживаются оптимистичного взгляда в отношении топливного спроса в 2024 г., но для уверенного продолжения роста Brent с текущих уровней этого пока недостаточно.

Фьючерсы Brent сегодня с утра растут и торгуются в районе $82,5−83 за баррель. Вчерашняя разворотная формация «доджи» на графике не смущает участников рынка. В базовом сценарии движение может продолжиться в умеренном темпе, но коррективы может внести публикация отчета EIA по запасам в США за две недели. Отчет может стать центральным событием на рынке на сегодняшней сессии.

Отчет МЭА

МЭА по-прежнему с оптимизмом смотрит на спрос в 2023 г., ожидая рост на 2,4 млн б/с. В 2024 г. — замедление до 930 тыс. б/с. В странах ОЭСР МЭА прогнозирует незначительный прирост в этом году и сокращение в следующем.

Мировая добыча в октябре выросла на 320 тыс. б/с и достигла рекордных 102 млн б/с. Рост в США и Бразилии опережает прогнозы. Ожидается, что рост предложения составит 1,7 млн б/с в 2023 г. и 1,6 млн б/с в 2024 г.

Экспорт топлива из России, по оценке МЭА, в октябре снизился на 70 тыс. б/с, до 7,5 млн б/с. Сокращение по нефтепродуктам частично компенсировалось ростом поставок сырой нефти.

Наблюдаемые мировые запасы в сентябре выросли на 9,9 млн барр., но в историческом контексте оставались на минимумах.

«На фоне замедления спроса рынок может перейти в профицит в начале 2024 г. На текущий момент спрос по-прежнему превышает доступный объем поставок, в том числе в преддверии зимы в Северном полушарии. Рыночные балансы будут оставаться уязвимыми перед повышенными экономическими и геополитическими рисками и волатильностью в будущем», — отмечают эксперты МЭА в пресс-релизе.

Российский экспорт

На прошлой неделе отгрузки нефти из российских портов, по данным Bloomberg, снизились на 40 тыс. б/с, до 3,2 млн б/с. Менее волатильный показатель за 4 недели составил 3,4 млн б/с. В целом морской экспорт из России остается стабильным. Рост давления на судоходные компании с целью повысить эффективность потолка цен G7 пока не отражается на поставках.

Дисконт Urals, судя по индикативным данным, за последнюю неделю расширился, что может быть эффектом новых ограничений. Но пока рост укладывается в рамки обычной волатильности. С учетом низкого качества данных этот сигнал нельзя назвать значимым.

Для российских нефтяников конъюнктура остается благоприятной. Позитивные прогнозы на 2024 г. сохраняются.

Запасы в США: оценка API

Американский институт нефти оценил динамику запасов нефти и нефтепродуктов на прошлой неделе. Запасы нефти могли вырасти на 1,3 млн барр., запасы бензина — на 0,2 млн барр. Запасы дистиллятов предположительно снизились на 1 млн барр.

Данные производят негативное впечатление. Рост запасов нефти и топлива продолжается, хоть и сдержанными темпами. Между тем данные API носят индикативный характер. Сегодня EIA представит официальную статистику за две недели, которая может отличаться от данных института.

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