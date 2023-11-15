Дания на грани. Эксперты оценили последствия блокировки российской нефти Евросоюзом

Россия экспортирует танкерами по Балтийскому морю порядка 60% от всех нефтепоставок по воде, через датские воды, утверждает издание.

В сутки через датские проливы проходят суда, на борту которых около 2 миллионов баррелей сырой нефти из РФ. Например, три супертанкера типа «Афрамакс» могут перевести весь этот объем.

С начала 2023 года страховым и танкерным компаниям стран антироссийской коалиции запрещено участвовать в перевозке российской нефтив случае, если ее цена выше 60 долларов за баррель. Однако Россия в целом продает нефть намного дороже установленного США и ЕС ценового лимита на продажу этого сырья, утверждает FT после опроса участников рынка, чиновников ЕС и изучения статданных.

Официальная статистика Минфина РФ подтверждает западные расчеты — средняя цена продажи российской нефти в октябре превысила 80 долларов за баррель, а в первую половину ноября составила 79,2 доллара.

Недружественные страны признают: три четверти всех морских потоков российской нефти доставляется без западной страховки. Почти вся российская нефть продается выше санкционного потолка 60 долларов за баррель, который установили для нашей страны в «Большой семерке» (G7).

Поэтому ЕС хочет ужесточить контроль над перевозкой российской нефти, прикрываясь законом: если нет западной страховки, значит российская нефть опасна для экологии.

Что произойдет, если ЕС сможет реализовать свой план?

Датские проливы — Малый Бельт, Большой Бельт, Эресунн (Зунд) и Каттегат — образуют «бутылочное горлышко» между Балтикой и Северным морем. Далее танкеры следуют по ключевым торговым маршрутам к основным потребителям нефти через Атлантику к Северной и Южной Америке, через Гибралтар — в Средиземное море к южной части Европы или к берегам Африки и далее в Юго-Восточную Азию.

Согласно международным правилам судоходства, датские проливы остаются свободными водами для всех.

По оценке Игоря Галактионова, эксперта по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций», в случае блокировки российских судов с сырьем в этих проливах, нефть на мировых рынках резко подорожает.

«Морской экспорт российской сырой нефти из балтийских портов составляет около 1,5 млн б/с — эти объемы находятся в зоне риска», напомнил он.

Ответом может стать сокращение экспорта, что, в свою очередь, может оказать повышательное давление на мировые цены, и это не в интересах G7. Вероятно, возможности для экспорта сохранятся, но себестоимость может вырасти. Игорь Галактионов эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций"

Балтика остается ключевым регионом для российского нефтяного экспорта, но все же, перевалка через эти порты существенно меньше 60%, считает заведующий сектором экономического департамента Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев.

Экспорт российской нефти из портов Балтики за 2022 год составил 73,5 млн т, за 9 месяцев 2023 года — 59 млн т (42% российского экспорта по морю), подсчитал эксперт. Эти порты также остаются основным экспортным хабом для российских нефтепродуктов: 70,4 млн т в 2022 году, 40 млн т (47% российского экспорта по морю) за 9 месяцев 2023 года.

Если говорить о введении таких ограничений — думаю, что они маловероятны, ограничения на судоходство может рассматриваться Россией не просто как недружественное действие, но как попытка нападения. Досмотр и требование определенного типа страховки противоречит международному статусу Датских проливов. Сергей Кондратьев заведующий сектором экономического департамента Института энергетики и финансов

«Думаю, если такое решение будет принято, то это, в первую очередь, приведет к росту стоимости перевозок и мировых цен на нефть из-за опасений прерывания либо сокращения отгрузок из российских портов на Балтике, но вряд ли — к остановке экспорта или выполнению требований ЕС», — отметил Сергей Кондратьев.

Для недопущения любых необоснованных проверок Россия может сопровождать свои торговые суда военным конвоем, а отношения Дании с Китаем, Индием и другими развивающимися странами резко ухудшатся, т.к. компании из этих государств часто используют «не-западные» страховки и введение одностороннего требования только западной страховки будет ущемлять и их интересы. Сергей Кондратьев заведующий сектором экономического департамента Института энергетики и финансов

«Резюмируя, я считаю вероятность введения такого рода санкций низкой, т.к. это означает очень серьезное обострение отношений и может привести к резкому росту мировых цен на нефть», — подчеркнул Сергей Кондратьев.

Игорь Юшков, член Наблюдательного совета ИРТТЭК, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве РФ, также назвал попытку перекрытия проливов на выходе из Балтийского моря нарушением международных конвенций, которые гарантируют свободу судоходства для гражданских судов.

По его мнению, Данию повторно используют как инструмент давления на Россию. Ранее именно Дания затягивала выдачу разрешения на строительство газопровода «Северный поток-2» в своей акватории и в итоге его не успели ввести в эксплуатацию до 2022 года.

Теперь же Дания должна придраться к страховкам танкеров, перевозящих российскую нефть. В реальности ни у кого нет сомнений, что страховка покроет ликвидацию потенциальной аварии судна. Игорь Юшков ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности

По мнению эксперта, если Россия займет жесткую позицию — танкеры будут игнорировать датские требования и идти через проливы или Россия вообще сократит экспорт и добычу, — то это ударит по западным странам.

Во-первых, это поставит нас всех на грань прямого конфликта России и НАТО, ведь датские пограничники будут задерживать суда с российской нефтью, — считает Игорь Юшков.

«Во-вторых, если Россия сократит экспорт, то на мировом рынке начнется дефицит предложения и цены уйдут выше за $100 за баррель, отчего пострадают страны потребители, в том числе ЕС и США», — отметил эксперт.

Перенаправить объемы нефти из балтийских портов в Ленинградской области Россия не сможет, ведь тут отгружается около 80 млн т нефти и более 20 млн т. нефтепродуктов. «По другим маршрутам такие объемы направить не получится», — считает Игорь Юшков.

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