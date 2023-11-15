FT: Дания может начать блокировать танкеры с российской нефтью

Эту инициативу начали прорабатывать после того, как западные чиновники признали, что «почти ни одна» из поставок нефти морским транспортом в октябре не была осуществлена ниже лимита в $60 за баррель. Западные чиновники считают, что требование надлежащей страховки судов оправдано, так как многие поставки российской нефти осуществляют на «теневых флотах» старых судов, у которых повышен риск поломки или разлива, «что может привести к крупной экологической катастрофе».

Конвенция ООН по морскому праву, регулирующая морское судоходство, включает положения, позволяющие «начать судебное разбирательство, в том числе с задержанием судна», при наличии «явных объективных доказательств» того, что есть серьезная угрозу нанесения ущерба прибрежным районам. Но, по данным FT, на деле все будет зависеть от способности военно-морских властей Дании останавливать и проверять танкеры.

Также неизвестно, что будет делать Копенгаген, если корабль откажется остановиться. Представитель датского оборонного командования заявил газете, что они «не проверяют документы или корабли, проходящие через проливы, если только это не связано с безопасностью на море». Правительство Дании отказалось от комментариев.

5 декабря 2022 года вступило в силу эмбарго на российскую нефть, с этого же дня установлен потолок цен на нефть из России на уровне $60 за баррель. С 5 февраля 2023 года действует эмбарго Евросоюза на российские нефтепродукты. Минэнерго РФ утверждает, что смогло перенаправить объемы поставок нефти и нефтепродуктов, выпавшие из-за эмбарго. По данным Международного энергетического агентства, выручка от экспорта российской нефти в октябре упала на $25 млн.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-106879986&id=456259093&hd=2&autoplay=1&partner_ext=522" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.