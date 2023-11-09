ЦБ анонсировал ввод унифицированных QR-кодов для оплаты товаров

У покупателей должна появиться возможность заранее в мобильном приложении банка выбрать счет, с которого будут списываться деньги при оплате по QR-коду, при этом сам код будет единым. Об этом рассказала первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова в кулуарах форума «Финополис».

«Самое главное, чтобы человек сам выбирал и его никто не путал, никакие банки, никакие объединения в выборе способа оплаты», — сказала Скоробогатова.

Она добавила, что для этого человек будет заранее выбирать в своем банковском приложении, с какого счета он хочет оплачивать покупки через QR-код.

«Тема унифицированного “кьюара” — не только для цифрового рубля, но и вообще для безнала — она встает у нас как задача этого года», — сказала Скоробогатова на Finopolis. По ее словам, если это не сделать, то люди будут иметь по 15−20 QR-кодов для оплаты товаров и услуг, что сделает неудобными безналичные операции.

По словам Скоробогатовой, сейчас ЦБ видит «некую подмену» и «введение клиента в заблуждение» по поводу того, каким QR-кодом он платит. «Например, он может сказать, я хочу оплатить QR-кодом по СБП (Система быстрых платежей, созданная ЦБ. — РБК), а в это время появляется QR банка, и клиент путается. Именно поэтому [есть] вот эта тема унифицированного “кьюара”, когда нет названия банка, просто есть QR, а человек сам в свое время привязал, что всегда оплата по “кьюару” будет с этого счета. И дальше у него уже нет этой сложности в выборе, он четко понимает, что он всегда будет платить по этому “кьюару” со своего счета и будет платить через приложение СБП. Для нас важно здесь сохранить свободу выбора и понятность для человека, как он платит. Потому что на данный момент такая проблема существует и многие клиенты на это жалуются», — рассказала Скоробогатова. Она уточнила, что магазины не занимаются специальной подменой QR-кодов, а просто не объясняют клиентам, какие QR-коды они предлагают.

Сейчас на платежном рынке представлено несколько QR-кодов, в том числе от Системы быстрых платежей (проект ЦБ и НСПК) и Сбербанка.

QR-код от СБП позволяет оплачивать покупки со счетов любых банков. Сервис от Сбербанка «Плати QR» доступен в его платежных терминалах для клиентов Сбербанка и ряда банков, которые присоединились к этому проекту, в частности «Тинькофф», Альфа-банка и Совкомбанка.

Регулятор только начал обсуждать эту тему, и ему необходимо около трех месяцев, чтобы вместе с Национальной системой платежных карт и банками понять, как именно можно создать унифицированный QR-код, добавила Скоробогатова.

Необходимость создания единого QR-кода на платежном рынке обсуждается в рамках «Финополиса» второй день. Накануне этот вопрос на сессии форума поднял зампред ВТБ Георгий Горшков. «Сегодня можно платить и картой, и QR-кодом, и лицом. А почему бы нам не подумать о едином платежном идентификаторе? Чтобы я не думал каждый раз, какое место приложить [к платежному терминалу], чтобы оплатить пачку чипсов. Может быть, сделаем единый QR заодно?» — сказал Горшков, отвечая на вопрос Скоробогатовой о том, какие проблемы на рынке хотят решить банки.

По словам председателя правления НСПК Владимира Комлева, в случае с QR-кодами есть риск перейти красную линию, после которой будет сложно объединить все существующие «кьюары». «Насколько мы перешли границу и какая технология будет нужна на рынке — это для меня пока вопрос. Я в сегодняшней ситуации пока не могу дать однозначного ответа. Но то, что клиенту сегодня на кассе становится неудобно, это, конечно, факт», — сказал Комлев на «Финополисе». Он предложил либо создать такой механизм, чтобы любым банковским приложением можно было считывать любой QR-код, либо сделать «более лайтово» и использовать платежную ссылку, «в которой дальше на страничке просто выбираешь, каким способом хочешь заплатить в данной торговой точке, и деньги списываются с того банка, который ты захочешь». В то же время первый зампред Сбербанка Кирилл Царев отмечал, что единый способ оплаты может вести к монополии.