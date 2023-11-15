Банк России решил не продлевать некоторые послабления для банков
Центробанк принял решение не продлевать для банков ряд послаблений, действие которых заканчивается в этом году, сообщили в пресс-релизе.
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Центробанк принял решение не продлевать для банков ряд послаблений, действие которых заканчивается в этом году, сообщили в пресс-релизе.
Банк России принял решение не продлевать ряд послаблений, заканчивающих свое действие в 2023 г. Кредитные организации сейчас обладают достаточной финансовой устойчивостью и высокой прибыльностью.
Отмечается, что эти меры выполнили свою «защитную и поддерживающую роль, и дальнейшее их использование нецелесообразно, так как снижает мотивацию банков к самостоятельному управлению рисками».
8 ноября заместитель председателя ЦБ Ольга Полякова в кулуарах форума Finopolis-2023 заявила, что основное влияние на динамику прибыли скорее окажет не повышение ключевой ставки ЦБ, а досоздание банками резервов в четвертом квартале.
27 октября совет директоров Банка России в четвертый раз подряд повысил ключевую ставку — сразу на 2 п. п. до 15%. Тогда курс доллара резко упал ниже 93 ₽, но к 30 октября восстановился и вырос до 94 ₽ 8 ноября курс доллара опускался ниже 92 ₽ впервые с 31 октября. Ранее Полякова заявила, что ЦБ может вновь повысить ключевую ставку, если не увидит устойчивого замедления инфляции и охлаждения инфляционных ожиданий.