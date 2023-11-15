Банк России решил не продлевать некоторые послабления для банков

Отмечается, что эти меры выполнили свою «защитную и поддерживающую роль, и дальнейшее их использование нецелесообразно, так как снижает мотивацию банков к самостоятельному управлению рисками».

«Мы не видим замедления роста чистых процентных доходов в банковском секторе», — сказала она. Тогда зампред регулятора отметила, что у банков вырастут расходы на резервы, из-за того что с 1 января 2024 г. перестают действовать регуляторные послабления. Те банки, которые продолжают ими пользоваться, должны «досоздать резервы и произвести все остальные действия, чтобы уже оставить эти послабления в уходящем году».