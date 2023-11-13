Альфа-Банк сообщил о росте на треть квартальной прибыли

В отчете банка отметили, что за сентябрь прибыль банка составила 14 млрд рублей, а за третий квартал 2023 года она достигла 33,6 млрд рублей, что на 33% больше значения второго квартала.

Активы Альфа-Банка за 9 месяцев 2023 года выросли на 34%, в том числе за счет роста кредитного портфеля по всем ключевых продуктам. Портфель розничных кредитов увеличился на 25%, а объем корпоративных кредитов за этот период вырос на 38%.

«По итогам третьего квартала Альфа-Банк вышел на рекордные темпы роста. Результаты говорят сами за себя. С начала года мы нарастили розничную клиентскую базу на 4 млн, до 29,6 млн человек. Объем клиентской базы малого и среднего бизнеса вырос на 14% и составил 1,5 млн клиентов. Еще недавно мы открыли первое Phygital-отделение — а сейчас их уже больше 500 по всей стране, мы научились открывать их быстро, делая их частью городской среды даже в небольшом населенном пункте — в этом нам помогает продвинутая аналитика», — поделился главный управляющий директор Альфа-Банка Владимир Верхошинский.