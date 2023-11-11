Сберечь деньги. В Госдуме назвали легальные способы уменьшения налогов

Законы позволяют многим россиянам значительно сократить свои налоговые платежи. Какие возможности для этого есть и как ими воспользоваться, «АиФ» рассказал член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин.

1) Льготы по имущественным налогам. Они доступны многодетным семьям, инвалидам, пенсионерам и другим категориям гождан.

«Например, пенсионеры освобождаются от уплаты земельного налога с шесть соток и от уплаты налога на имущество за квартиру или дом», — приводит пример Чаплин.

2) Вычеты из подоходного налога. Сумма дохода, из которой рассчитывается налоговый платеж, может быть уменьшена. Оплата обучения или лечения дадут социальный вычет, покупка жилья — имущественный. Там можно получить своеобразный «кешбэк» размером до 13% потраченных на оговоренные в законе цели денег.

3) Избежать уплаты налога. При продаже имущества установлен срок владения, после которого полученная выручка не облагается подоходным налогом. Для машины это три года, два квартиры — пять лет. Особые правила действуют для подаренного жилья и для семей, в которых двое и больше детей.

4) Оформить статус самозанятого. Если человек получает регулярный доход от сдачи квартиры, работы в такси или продаже каких-то своих поделок — вязанных кофт или тортов, например, — то у него есть выбор: платить 13% подоходного налога по общим правилам, или стать самозанятым. Тогда выручка, полученная от продажи другим людям, у него будет облагаться по ставке 4%, а компаниям или индивидуальным предпринимателям — 6%. Соответственно, сумма налогов сократится вдвое или втрое.