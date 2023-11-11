Правительство дополнительно выделило 95 млрд рублей на льготную ипотеку

Программа льготной ипотеки на квартиры в новостройках была утверждена в апреле 2020 г. Сейчас ставка по ней составляет до 8% годовых. Семьи с одним ребенком, рожденным после 1 января 2018 г., а также с двумя и более детьми младше 18 лет или с ребенком-инвалидом могут получить заем в рамках «семейной ипотеки» по ставке до 6%. Программа «Дальневосточная ипотека» со ставкой 2%, запущенная в 2019 г., направлена на улучшение жилищных условий в Дальневосточном федеральном округе и развитие местного строительного рынка. В 2022 г. ее действие было распространено на всех врачей и преподавателей, которые не менее пяти лет проработали по специальности в дальневосточной организации.