Правительство дополнительно выделило 95 млрд рублей на льготную ипотеку

Из этой суммы 46 млрд руб. пойдет на поддержку программы «семейная ипотека», 41 млрд руб. — на субсидирование «льготной ипотеки» и еще почти 8 млрд руб. — «дальневосточной ипотеки».
Выделение средств Мишустин анонсировал на заседании кабмина 9 ноября. По итогам текущего года, отметил он, в рамках этих трех программ планируется предоставить около 700 000 кредитов. За все время действия данных мер поддержки банки выдали более 2 млн льготных кредитов на сумму свыше 8,5 трлн руб.
12 сентября на фоне продолжающегося роста объема ипотечных кредитов кабмин повысил минимальный размер первоначального взноса по ипотеке с господдержкой с 15 до 20%, а также уменьшил на 0,5 п. п. максимальный объем субсидий для банков, которые выдают ипотеку по льготным государственным программам.
Программа льготной ипотеки на квартиры в новостройках была утверждена в апреле 2020 г. Сейчас ставка по ней составляет до 8% годовых. Семьи с одним ребенком, рожденным после 1 января 2018 г., а также с двумя и более детьми младше 18 лет или с ребенком-инвалидом могут получить заем в рамках «семейной ипотеки» по ставке до 6%. Программа «Дальневосточная ипотека» со ставкой 2%, запущенная в 2019 г., направлена на улучшение жилищных условий в Дальневосточном федеральном округе и развитие местного строительного рынка. В 2022 г. ее действие было распространено на всех врачей и преподавателей, которые не менее пяти лет проработали по специальности в дальневосточной организации.