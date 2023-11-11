11 ноября, источник: Ведомости

Правительство дополнительно выделило 95 млрд рублей на льготную ипотеку

Правительство РФ выделило из своего резервного фонда дополнительные 95 млрд руб. на субсидирование трех льготных ипотечных программ, такое распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, передает пресс-служба кабмина.

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Источник: РИА "Новости"

Из этой суммы 46 млрд руб. пойдет на поддержку программы «семейная ипотека», 41 млрд руб. — на субсидирование «льготной ипотеки» и еще почти 8 млрд руб. — «дальневосточной ипотеки».

Необходимость дополнительного финансирования связана в том числе с повышением ключевой ставки Банка России.

Правительство РФ

Выделение средств Мишустин анонсировал на заседании кабмина 9 ноября. По итогам текущего года, отметил он, в рамках этих трех программ планируется предоставить около 700 000 кредитов. За все время действия данных мер поддержки банки выдали более 2 млн льготных кредитов на сумму свыше 8,5 трлн руб.

12 сентября на фоне продолжающегося роста объема ипотечных кредитов кабмин повысил минимальный размер первоначального взноса по ипотеке с господдержкой с 15 до 20%, а также уменьшил на 0,5 п. п. максимальный объем субсидий для банков, которые выдают ипотеку по льготным государственным программам.

Программа льготной ипотеки на квартиры в новостройках была утверждена в апреле 2020 г. Сейчас ставка по ней составляет до 8% годовых. Семьи с одним ребенком, рожденным после 1 января 2018 г., а также с двумя и более детьми младше 18 лет или с ребенком-инвалидом могут получить заем в рамках «семейной ипотеки» по ставке до 6%. Программа «Дальневосточная ипотека» со ставкой 2%, запущенная в 2019 г., направлена на улучшение жилищных условий в Дальневосточном федеральном округе и развитие местного строительного рынка. В 2022 г. ее действие было распространено на всех врачей и преподавателей, которые не менее пяти лет проработали по специальности в дальневосточной организации.
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