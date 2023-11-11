Все в дом: что будет с ипотекой после обновления рекорда

По прогнозам «Дом.РФ», российские банки в 2023 году выдадут рекордное количество ипотечных кредитов суммарно на 6 трлн рублей.

По мнению экономиста Леонида Хазанова, в этом году вполне вероятно обновление рекордного уровня ипотечных кредитов 2022 года. «Однако в тоже время нельзя сбрасывать со счетов и возможный спад их выдачи после последнего подъема Банком России ключевой ставки», — заявил экономист Леонид Хазанов.

Повышение ставки советом директоров Центробанка в октябре до 15% годовых могло подтолкнуть население к взятию кредитов до того, как банки в течение следующих одной-двух недель обновят свои расценки вслед за регулятором.

По мнению эксперта, доля первичного жилья на рынке ипотеки может составлять порядка 70−80%. Вторичка — 20−30%. Это отражает структуру реального спроса на квартиры, считает он.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-106879986&id=456259072&hd=2&autoplay=1&partner_ext=522" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Начаться же спад ипотечного бума может в течение ближайших полгода, охлаждая таким образом спрос на жилье. Поэтому летом-осенью 2024 года мы можем не увидеть подобного ажиотажа на рынке жилья, как сейчас», — прогнозирует Леонид Хазанов.

В свою очередь Павел Никитин, эксперт проекта «ПроФиТ» Ассоциации развития финансовой грамотности, тоже ждет рекорда по итогам 2023 года. Он оценивает распределение между первичным и вторичным рынком в примерно равные доли: на уровне 50/50. «Возможно небольшое превалирование первичного жилья за счет более выгодных условий кредитования, в том числе в части процентной ставки», — отмечает он.

Эксперт пока не видит существенного изменения рынка после повышения ставки ЦБ, но ожидает сокращения объемов выдаваемых займов: платежи выросли в 2 раза.

«Однако в официальных отчетах банков в ближайшее время мы можем спада не увидеть, т.к. многие финансовые игроки продлили сроки решения по ранее одобренным заявкам на ипотеку до конца текущего года, поэтому выдачи кредитов обязательно будут», — пояснил Павел Никитин.

В связи с чем до конца текущего года стагнацию мы скорее всего не увидим, а вот в следующем году выдачи новых ипотечных займов будут существенно ниже текущих. Павел Никитин Эксперт проекта "ПроФиТ" Ассоциации развития финансовой грамотности

«Высокая ключевая ставка сделала ипотеку недоступной для большинства заемщиков», — отметил руководитель аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости IRN.RU» Олег Репченко.

После очередного повышения в начале ноября минимальные ставки по ипотеке у крупных банков находятся на уровне 15,6−16,4% годовых. «При этом заградительной для большинства заемщиков является ставка по ипотеке в 12%, уже при такой ставке люди на эмоциональном уровне не готовы брать кредит, спрос падет», — отметил Олег Репченко.

По его мнению, в условиях дорогой ипотеки спрос на рынке жилья будет снижаться. В первую очередь, на вторичном рынке, где нет льготных программ с относительно доступными ставками для заемщиков.

В перспективе ближайшего года стоимость метра на «вторичке» может упасть на 10 и более процентов, как за счет скидок и торга, так и за счет снижения цен в объявлениях. Но не сразу. В ближайшие месяцы стоимость метра, скорее всего, будет топтаться на месте — продавцам нужно время, чтобы свыкнуться с уходом покупателей с рынка. Олег Репченко Руководитель аналитического центра "Индикаторы рынка недвижимости IRN.RU"

На первичном рынке, где пока еще действуют льготные госпрограммы, спрос тоже просядет, считает он. Потому что, во-первых, на рынке новостроек не все квартиры покупаются в рамках госпрограмм (не все заемщики «проходят» по условиям, есть ограничения по максимальной сумме кредита и др.).

Во-вторых, условия выдачи льготной ипотеки тоже ужесточаются: уже вырос размер первоначального взноса, увеличились минимальные ставки. «Плюс летне-осенний ажиотаж привел к вымыванию спроса будущих периодов. Снизившийся спрос заставит застройщиков пересмотреть ценники. Но, скорее всего, снижение цен будет закамуфлировано скидками», — считает Олег Репченко.