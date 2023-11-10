19:59 (мск), источник: Финансы Mail.ru

События, за которыми будут следить финансисты на следующей неделе

Альберт Короев, начальник отдела экспертов по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций», специально для Финансов Mail.ru перечислил события следующей недели, которые будут формировать инвестиционный фон.

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Альберт КороевАналитик
Источник: Reuters

В Мире

Среди важных макрорелизов выделяем данные по инфляции в США и Еврозоне.

Байден и Си Цзиньпин могут провести встречу в Сан-Франциско 15 ноября

В России

Среди корпоративных событий ждем квартальные результаты Мосбиржа, Русагро, МТС, HeadHunter.

ВУШ Холдинг обсудит обратный выкуп акций; пройдет собрание акционеров TCS Group. В повестке вопрос о наделении совета директоров правами проводить обратный выкуп акций.


Нефть

Цены на нефть снижаются третью неделю подряд, в моменте опускались ниже $80 за баррель. Порция слабой макростатистики из ЕС на фоне резкого роста топливных запасов в США усилила опасения из-за перспектив спроса, поддерживая негативный тренд по фьючерсам. Для нефтяных контрактов в 2023 г. характерна высокая волатильность, так что отскок может оказаться достаточно быстрым. На следующей неделе ожидаются месячные отчеты по рынку нефти от ОПЕК и МЭА.

Рубль

Рубль может еще укрепиться. Курс USD/RUB тестирует на прочность отметку 92 и может выйти к 90.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».

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