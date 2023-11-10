События, за которыми будут следить финансисты на следующей неделе

Цены на нефть снижаются третью неделю подряд, в моменте опускались ниже $80 за баррель. Порция слабой макростатистики из ЕС на фоне резкого роста топливных запасов в США усилила опасения из-за перспектив спроса, поддерживая негативный тренд по фьючерсам. Для нефтяных контрактов в 2023 г. характерна высокая волатильность, так что отскок может оказаться достаточно быстрым. На следующей неделе ожидаются месячные отчеты по рынку нефти от ОПЕК и МЭА.