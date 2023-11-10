Очные траты. Как зарабатывают деньги российские студенты

В опросе приняли участие более трех тысяч студентов Финансового университета и его филиалов в 14 регионах РФ.

54% участников исследования рассказали о подработке в летние каникулы. Чаще они выбирали подработку не по специальности (68% респондентов), по профессии смогли найти работу 12%, еще 20% работали по смежной специальности.

Для руководства Финуниверситета такой результат оказался неожиданным. Заместитель декана финансового факультета Финуниверситета Светлана Мусиенко отметила, что учащиеся чаще обращаются в деканат с просьбой о летней стажировке для погружения в выбранную профессию. Опрос же показал, что пока большинство студентов ориентируются на краткосрочные карьерные цели, стараясь получить максимум личной выгоды в моменте.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-106879986&id=456259092&hd=2&autoplay=1&partner_ext=522" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

У кого карман шире

Большая часть работавших респондентов (42%) смогли за лето заработать от 10 до 40 тыс. рублей. Каждый третий (32%) — получил доход от 40 до 100 тыс. рублей. Еще 18% работавших получили больше 100 тысяч за лето, 8% смогли подзаработать меньше 10 тысяч рублей.

Стоит отметить, что самое большое число студентов с максимальным заработком оказалось среди той группы, которая работала по специальности, получаемой в вузе.

По мнению представителя университета, высокие заработки студентов до получения диплома, с одной стороны, является позитивной характеристикой рынка труда. «С другой стороны, может стать “ловушкой”, внушив студентам ложную уверенность, что для высокого уровня дохода диплом вуза необязателен. Это не так — карьерные возможности напрямую зависят от уровня имеющегося образования», — комментирует Светлана Мусиенко.

На что тратят студенты

В топ-3 приоритетных трат работающих студентов попали повседневные расходы (1040 ответов); покупка одежды, аксессуаров и техники (1007 ответов), расходы на инвестиции (926 студентов) с целью создать стартовый капитал для дополнительного дохода.

Развлечения и путешествия — на четвертом месте — так потратили свои деньги 710 человек.

Дополнительное образование — на пятом месте, в него деньги вложили 373 студента.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».