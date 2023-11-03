Россиянам рассказали, что делать, если для выхода на пенсию нет необходимого стажа

В следующем 2024 году для назначения страховой пенсии по старости россиянам потребуется иметь минимальный трудовой стаж 15 лет и ИПК (индивидуальный пенсионный коэффициент) — 28,2 балла, отметила Ольга Дайнеко.

Если возраст выхода на пенсию (для женщин это почти 60 лет, для мужчин — почти 65) приближается, а стажа и пенсионных баллов недостаточно, их можно «докупить». «Под покупкой подразумевается самостоятельное перечисление добровольных страховых взносов на пенсионное обеспечение. Купить пенсионные баллы может только неработающий. Для уплаты страховых взносов потребуется обратиться с заявлением в СФР (лично или электронным способом через личный кабинет на сайте СФР)», — отметила Ольга Дайнеко.

Минимальная сумма страховых взносов, на которую можно купить баллы за текущий 2023 год — 42 878,88 рублей (это 1,015 балла). Максимальная сумма годовых взносов — 343 031,04 (это 8,13 балла).

Не нужно путать баллы и стаж: один год уплаты взносов даст год страхового стажа, а количество баллов за год зависит от суммы взносов.

Также экономист отметила, что докупить возможно только обычный страховой стаж (специальный стаж, например «северный», купить не получится).

Пи этом «купить» недостающие баллы можно не только себе, но и другому человеку, например, жене.

Кому может потребоваться покупка пенсионных баллов?

«Если срок выхода на пенсию приближается, а баллов не хватает совсем немного. Ввиду разных жизненных обстоятельств случается, что предпенсионер не может доработать недостающее. “Покупка” баллов позволит выйти на пенсию вовремя. А вот недостающий стаж не купить задним числом, поскольку один год добровольных правоотношений — только один год стажа», — пояснила экономист НИФИ Минфина.

Также этот вариант подходит для женщин-домохозяек. Однако нельзя забывать, что докупить можно только половину страхового стажа.

Не только период работы и уплаты страховых взносов формирует наши пенсионные права: некоторые нестраховые периоды (когда человек не работал, страховые взносы не уплачивались) также включаются в страховой стаж и формируют пенсионные баллы. Например, к нестраховым периодам относится: отпуск по уходу за ребенком до 1,5 лет, уход за инвалидом 1 группы, престарелым от 80 лет, служба по призыву и период мобилизации, участие в военных действиях в составе добровольческих формирований, нахождение на больничном, время учета по безработице в службе занятости и ряд других.

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