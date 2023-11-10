ЦБ предупредил о накоплении рисков в «мусорных» облигациях

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-106879986&id=456259072&hd=2&autoplay=1&partner_ext=522" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

К октябрю премия за риск в высокодоходном сегменте снизилась до минимального значения с начала 2019 г. и составила примерно 270 базисных пунктов (б. п.)., следует из данных ЦБ. С начала 2021 г. и до начала спецоперации в феврале 2022 г. среднее значение составляло приблизительно 470 б. п.

Вдобавок, в октябре этого года на рынке ВДО фактически отсутствовала исторически присутствовавшая значимая разница в доходностях бумаг эмитентов разных рейтинговых уровней. Среднее значение спредов в октябре 2023 г. составило 90 б. п., тогда как за период 2019—2021 гг. оно было на уровне 408 б. п.

Причиной сокращения покрытия риска доходностью в бумагах с низкими рейтингами ЦБ называет увеличение спроса на них у розничных инвесторов: они стремятся получить повышенную доходность на фоне роста инфляционных рисков, пишет Банк России.

За девять месяцев 2023 г. нетто-покупки ВДО физлицами составили 43 млрд руб. против 21 млрд руб. за весь прошлый год. Профучастники рынка ценных бумаг за это время купили ВДО на 20 млрд руб. Юридические лица стали основными нетто-продавцами, реализовав высокодоходных бумаг на 67 млрд руб.

«Отсутствие массовых дефолтов по таким бумагам в прошлом не может являться достаточным свидетельством надежности текущих вложений в эти бумаги», — предупреждает Банк России. В 2019—2023 гг. 65% неисполненных обязательств приходилось на трех эмитентов, отмечает ЦБ. Самым громким подобным случаем является кейс компании OR Group («Обувь России» до июня 2021 г.), столкнувшейся с финансовыми проблемами несколько лет назад.

Впрочем, в ЦБ отмечают, что по мере повышения ключевой ставки стимулы для покупки ВДО снижаются, потому что растет доходность высокорейтинговых бумаг и, как следствие, привлекательность вложений в них. Это уже отражается на объеме нетто-покупок ВДО физлицами, который в сентябре и в октябре был ниже, чем в среднем за предыдущие восемь месяцев этого года.

В октябре в рейтинговом агентстве АКРА не исключили, что рост стоимости рефинансирования после повышения ключевой ставки может в будущем привести к дефолтам на российском рынке облигаций у компаний, имеющих проблемы с ликвидностью. Впрочем, в ближайшие месяцы в АКРА не видят поводов для массовых дефолтов при отсутствии новых «черных лебедей».