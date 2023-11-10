Биржи застыли вблизи максимумов

Рынок накануне. Индекс МосБиржи в четверг снизился на 0,17%, до 3239,92 п., индекс РТС — на 0,37%, до 1108,87 п.

Опережающую динамику демонстрировали акции Газпром нефти (SIBN 858,7 ₽, +5,24%). Совет директоров компании рекомендовал дивиденды за девять месяцев с начала 2023 года в размере 82,94 ₽ на акцию, что соответствует дивидендной доходности 9,7% по текущим котировкам.

В числе аутсайдеров торгов оказались бумаги Fix Price (FIXP 363,8 ₽, −1,87%). Акционеры одобрили смену юрисдикции компании с Кипра в Казахстан. При этом ритейлер планирует сохранить листинг на LSE и Московской бирже по завершению редомициляции.

Основные новости и события.

Аэрофлот (AFLT39,39 ₽, −1,35%) завершил страховое урегулирование по девяти самолетам с ирландским лизингодателем BOC Aviation.

Госдума одобрила во втором чтении повышение НДПИ для Газпрома (GAZP 168,16 ₽, −0,2%) на газовый конденсат и газ. При этом коэффициент не будет применяться к структурам Газпрома, которые добывают менее 35% газа в общем портфеле добычи.

Сделки на Московской бирже (MOEX 205,11 ₽, +0,52%) в октябре заключили 3,6 млн частных инвесторов. Таким образом, число физических лиц, имеющих брокерские счета на торговой площадке, по итогам октября достигло 28,5 млн.

Ozon (OZON 2681 ₽, +0,09%) начал процедуру дерегистрации своих бумаг в США. Компания ожидает, что решение о прекращении регистрации вступит в силу не позднее 7 февраля 2024 года.

РУСАЛ (RUAL 40,06 ₽, +0,01%) объявил об успешном запуске производства литейных сплавов для автомобильной промышленности c добавлением алюминиевого лома, доля которого в конечном продукте с начала 2023 года была увеличена с 20% до 25−30%.

Правительство РФ сообщило о намерении дополнительно направить на программы льготного кредитования для россиян 95 млрд руб., из них 46 млрд руб. — на семейную ипотеку, 41 млрд руб. — на льготную и почти 8 млрд руб. — на дальневосточную ипотечные программы. Отмечается, что за время действия ипотечных программ с господдержкой было выдано свыше 2 млн займов на сумму более 8,5 трлн руб.

Ожидания и торговые идеи.

В пятницу утром мировые рынки настроены негативно: японский индекс Nikkei 225 снижается на 0,36%, китайский индекс Shanghai Composite теряет 0,45%. Сегодня финансовые результаты за октябрь 2023 года публикует Сбербанк (SBER 276,05 ₽, −0,29%). Совет директоров РУСАЛа (RUAL 40,06 ₽, +0,01%) рассмотрит вопрос о дивидендах за девять месяцев 2023 года.