Совет директоров «Фосагро» рекомендовал дивиденды за девять месяцев в 291 рубль на акцию

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Совет директоров «Фосагро» рекомендовал выплатить промежуточные дивиденды в размере 291 рубль на обыкновенную акцию, сообщила компания.

Совет директоров рассмотрел информацию о финансовых результатах ПАО «Фосагро» за девять месяцев 2023 года, включая промежуточную консолидированную финансовую отчетность по МСФО, и рекомендовал внеочередному собранию акционеров утвердить дивидендные выплаты из расчета 291 рубль на обыкновенную акцию.

Внеочередное общее собрание акционеров по этому вопросу пройдет 14 декабря 2023 года в заочной форме. Реестр для получения дивидендов рекомендовано закрыть 25 декабря 2023 года.

В начале октября текущего года акционеры «Фосагро» не приняли решения по дивидендам за первое полугодие 2023 года, отложив вопрос по распределению прибыли. Ранее совет директоров рекомендовал промежуточные дивиденды по результатам первого полугодия в размере 126 рублей на акцию. Летом компания отчиталась о снижении чистой прибыли по МСФО в первом полугодии 2023 года более чем в три раза по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, до 41,5 млрд рублей, свободный денежный поток в первом полугодии вырос на 47% и составил 60,1 млрд рублей. Показатель EBITDA за этот период уменьшился на 29%, до 96,5 млрд рублей, скорректированная EBITDA — на 50%, до 82,8 млрд рублей.

«Фосагро» при соотношении чистого долга к EBITDA менее 1х может направить на дивиденды более 75% свободного денежного потока; от 1 до 1,5х — 50−75% свободного денежного потока; свыше 1,5х — менее 50%. При этом минимальный объем дивидендов установлен на уровне 50% от скорректированной чистой прибыли. Как правило, компания выплачивает дивиденды поквартально.

Экономическими бенефициарами 43,66% компании являются члены семьи Гурьевых. Помимо этого, 4,82% акций напрямую принадлежат Евгении Гурьевой и еще 20,6% — жене ректора Санкт-Петербургского горного университета Владимира Литвиненко — Татьяне Литвиненко, получившей пакет от супруга в мае 2022 года.