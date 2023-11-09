Россияне рассказали, как изменилась их зарплата за последний год

Больше половины опрошенных отметили, что за последний год их заработная плата не изменилась (54%), снижение зарплаты заметили 25% респондентов, увеличение — 19%.

Среди тех, кто отметил повышение своей зарплаты, 53% заметили прибавку до 10 тысяч рублей в месяц, у 21% опрошенных зарплата выросла на сумму до 20 тысяч рублей, у 9% рост зарплаты попал в диапазон от 20 до 30 тысяч рублей, на 30−50 тысяч выросла зарплата у 7%. Каждый десятый россиянин заметил рост зарплаты больше чем на 50 тысяч рублей.

При этом большинство россиян живут только на зарплату, не имея других источников дохода: таких 65%. Подработки и пенсии в качестве дополнения к зарплате имеют по 14% опрошенных. Только на пенсию или пособия, без зарплаты, живут 4% участников опроса. За счет пассивного дохода могут жить 1% респондентов, недвижимость сдают менее одного процента опрошенных.

Большинство участников опроса недовольны своим уровнем дохода на данный момент. Тех, кто доволен — значительно меньше — 15%. При этом больше половины респондентов (58%) не ждут повышения своих доходов в следующем году. На повышение зарплаты на работе рассчитывают 18% опрошенных, еще 7% ожидают увеличения дохода за счет смены места работы, еще 5% — за счет подработки, а 3% ждут пассивного дохода.

Исследование проводилось среди читателей проекта Финансы Mail.ru 3 ноября. В опросе приняли участие более 10 тысяч человек из 50 регионов России. 66% респондентов составили мужчины, 34% — женщины.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-106879986&id=456259572&hd=2&autoplay=1&partner_ext=522" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.