Как изменилась зарплата у россиян за последний год. Опрос
Средняя зарплата в России выросла до 70,3 тысячи рублей в 2023 году, рассказала вице-премьер России Татьяна Голикова. Рост составил 7,5% год к году.
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Средняя зарплата в России выросла до 70,3 тысячи рублей в 2023 году, рассказала вице-премьер России Татьяна Голикова. Рост составил 7,5% год к году.
Финансы Mail.ru решили спросить у читателей, как изменились их доходы за последний год.