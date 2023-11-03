15:22 (мск), источник: Финансы Mail.ru

Как изменилась зарплата у россиян за последний год. Опрос

Средняя зарплата в России выросла до 70,3 тысячи рублей в 2023 году, рассказала вице-премьер России Татьяна Голикова. Рост составил 7,5% год к году.

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Источник: Reuters

Финансы Mail.ru решили спросить у читателей, как изменились их доходы за последний год.

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