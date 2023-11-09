Матвиенко предложила освободить от НДФЛ многодетные семьи

«Что касается многодетных семей: тоже подумать — освобождение от уплаты подоходного налога. Семья, которая имеет много детей, — ну какой подоходный налог? Они работают, они трудятся», — сказала она в ходе парламентских слушаний.

Матвиенко также подчеркнула, что нужно сделать акцент на поддержке «семей с высоким потенциалам рождаемости». Речь идет о женщинах и мужчинах в возрасте от 30 до 40 лет, включая тех, у кого уже есть дети. По ее словам, эта категория граждан сейчас находится «на историческом максимуме».

Кроме того, спикер Совфеда призвала подумать о мерах поддержки для дедушек и бабушек, которые заняты уходом за внуками.

Матвиенко назвала участие старшего поколения в воспитании детей «хорошей национальной традицией» и предложила в этой связи подумать о статусе бабушек и дедушек. По ее словам, тогда молодые родители «не будут бояться рожать, зная, что у них есть такая поддержка и опора в их лице».

Сейчас ставка НДФЛ в России составляет 13% для граждан, чьи доходы не превышают 5 млн руб. Остальные граждане платят налог со ставкой 15%. Доходы физлиц-нерезидентов облагаются по ставке 30%. Ранее в Минфине заявили, что не планируют повышать ставку НДФЛ ни в рамках текущего бюджетного цикла, ни в 2024 г.