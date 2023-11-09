23:08 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Льготной ипотеке добавили денег

На финансирование трех льготных ипотечных программ — на покупку жилья в новостройках, на семейную и дальневосточную ипотеку — правительство выделяет дополнительные 95 млрд руб. Эти деньги пойдут банкам на компенсацию выпадающих при льготном кредитовании доходов. Решение принято Белым домом из-за роста ключевой ставки, который привел к увеличению расходов бюджета на субсидирование программ. Свою роль в этом сыграл и возросший спрос на кредиты — впрочем, эффект от дополнительной поддержки льготной ипотеки, по мнению экспертов, может быть ограниченным.

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Источник: РИА "Новости"

Правительство выделило дополнительные 95 млрд руб. на льготные ипотечные программы. Как пояснил «Ъ» источник в Белом доме, это решение связано с ростом ключевой ставки ЦБ, ранее повышенной уже до 15%. Это привело к увеличению расходов бюджета на субсидирование банковских ставок по льготным кредитам. В 2023—2025 годах на ипотечные программы в бюджете предусмотрено 500 млрд руб.

Как сообщил в четверг на заседании правительства премьер-министр Михаил Мишустин, из выделяемой суммы 46 млрд руб. пойдет на семейную ипотеку (ее выдают под 6% годовых), 41 млрд руб.— на самую востребованную, по его словам, программу льготной ипотеки на новостройки (8%), 8 млрд руб.— на дальневосточную ипотеку (2%). Ранее правительство увеличило лимит кредитов по этим программам на 1,9 трлн руб., до 6,8 трлн руб. Отметим, что дополнительные деньги получат не все программы — еще до октябрьского повышения ставки ЦБ сельская ипотека под 3% была приостановлена до 2024 года.

Ранее для охлаждения перегретого ипотечного рынка был увеличен размер минимального начального взноса по льготным программам — с 15% до 20%. После этого спрос на льготные кредиты, впрочем, не упал — в сентябре объем их выдачи вырос до максимума в 652,4 млрд руб. Это объясняется переключением спроса на займы с господдержкой из-за роста рыночных ставок, в то время как по льготным программам процент повышается лишь в пределах льготной ставки (банки вправе устанавливать его ниже порога и поэтому поднимали ставку на 0,3−0,7 пункта).

Впрочем, по данным «Дом.РФ», по итогам трех недель октября объем выдачи льготных кредитов все же снизился — примерно на 27% — и составил около 340 млрд руб.

Ситуация тревожит ЦБ, который уже высказывался против продления программы ипотеки на жилье в новостройках, истекающей в июле 2024 года. Регулятор выступает за одну социально направленную льготную программу для тех, кто испытывает реальную потребность в улучшении жилищных условий. «Строительный блок» Белого дома, в свою очередь, заявлял о намерении предложить правительству продлить в 2024 году срок действия льготной семейной ипотеки, а по остальным программам, проанализировав их эффективность, в дальнейшем использовать кластерный подход, зависящий от активности строительства и спроса на жилье в конкретных регионах.

В ВТБ «Ъ» сказали, что выделение дополнительных средств «позволит поддержать клиентский спрос, который на фоне выросших ставок по рыночным кредитам смещается в сторону госпрограмм». Старший директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Ирина Носова считает, что «эти меры поддержат отрасль, однако в условиях высокой стоимости недвижимости и высоких ставок эффект может быть ограниченным». Региональный директор департамента жилой недвижимости и девелопмента земли компании Nikoliers Кирилл Голышев отмечает, что выделение дополнительных средств связано с ростом спроса в третьем квартале на фоне повышения ключевой ставки, что «привело к вымыванию средств, выделенных государством». По его словам, сейчас мера поддержит покупателей и рынок льготного кредитования, но поскольку в 2024 году не ожидается продления программы ипотеки на новостройки, в дальнейшем спрос снизится.

Евгения Крючкова

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