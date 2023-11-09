Как человеку списать долги без суда?

В Минэкономразвития упростили процедуру списания долгов физических лиц без обращения в суд. С 3 ноября она проходит по новым правилам. Об основных изменениях на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства 8 ноября рассказал глава ведомства Максим Решетников.

Как можно списать долги?

У граждан России есть два варианта списания долгов через банкротство. Первый — судебный, он работает с 2015 года. В этом случае заявление в суд может подать сам должник или кредитор, если долг перед ним больше пятисот тысяч рублей.

После этого запускается судебная процедура, в ходе которой изучается обоснованность требований к должнику, а также устанавливается перечень его имущества. При этом могут быть оспорены сделки по продаже или переводу этого имущества. Когда все эти вопросы урегулированы, а имущество продано, гражданин получает судебный акт об освобождении от долгов.

Проводит эту процедуру финансовый управляющий, работа которого стоит недешево. «Для многих должников из социально незащищенных категорий граждан оплата его услуг — дополнительная финансовая нагрузка», — отметил Максим Решетников.

Второй вариант банкротства — внесудебный, он работает с сентября 2020 г. В этом случае можно списать долги в размере от 50 тысяч до 500 тысяч рублей, причем без участия финансового управляющего и без суда. Заявление человек подает сам в отделение МФЦ по месту регистрации или пребывания. Главное условие: по его долгам должно быть окончено исполнительное производство. То есть судебный пристав должен подтвердить, что у гражданина нет ни доходов, ни имущества.

«Эти данные проверяют сотрудники МФЦ. И после этого информация о должнике публикуется в открытом Едином федеральном реестре сведений о банкротстве. Это нужно, чтобы соблюсти баланс интересов кредитора и должника. Дать возможность кредиторам обратиться в суд. Если никто не откликается, то через 6 месяцев внесудебная процедура завершается автоматически и гражданин освобождается от долгов», — напомнил министр.

Что изменилось в процедуре внесудебного банкротства?

Механизм внесудебного банкротства был недоступен пенсионерам, поскольку у них есть небольшие, но постоянные доходы. По закону с пенсий долги могут взыскиваться без ограничения срока. С 3 ноября этот пробел в законодательстве исправили.

Теперь процедурой внесудебного банкротства могут воспользоваться и пенсионеры, и семьи с детьми, с которых взыскивают долги больше года. Это касается и тех людей, кто не платит по долгам вообще, или платит частично. А также все граждане, которые не могут расплатиться с долгами более 7 лет.

Также Минэк снизил нижнюю и поднял верхнюю планку для списания долга. Теперь такая процедура доступна при долге от 25 тысяч до 1 миллиона рублей. Кроме того, власти сократили срок, в течение которого возможно повторное прохождение процедуры внесудебного банкротства. Раньше это было 10 лет, теперь 5 лет, перечислил Решетников.

Какие нужны документы для списания долгов?

Для запуска процедуры внесудебного банкротства пенсионеру или молодым родителям, которые получают пособие, необходимо получить справку в Социальном фонде. Также нужно получить справку о взыскании долгов там, куда кредитор передал документ на исполнение. Это может быть Служба приставов, Социальный фонд, банк или работодатель.

Это временная схема, отметил глава Минэкономразвития. «Задача — с 1 июля 2024 года перейти на электронный документооборот. Справки от Социального фонда и судебных приставов будут автоматически запрашиваться через систему межведомственного электронного взаимодействия. Это уже отражено в принятом законе. Но у банков и работодателей справки нужно будет запрашивать в бумажном виде», — пояснил Максим Решетников.

После того как человек собрал справки, ему нужно заполнить заявление о банкротстве и подать документы в МФЦ лично. А дальше работает обычный алгоритм действий внесудебной процедуры — информация вносится в Реестр.

Сколько россияне уже списали долгов?

По данным Минэкономразвития, за три года 480 МФЦ по всей России внесли хотя бы одно заявление о внесудебном банкротстве. Всего запущено 22,5 тысячи внесудебных процедур. Из них более 70% уже завершены, по ним списано 5,7 миллиарда рублей долгов.

Почти 40% обращений — это граждане в возрасте от 45 до 60 лет. При этом около трети всех заявителей просят списать долги в диапазоне от 250 до 400 тысяч рублей.