Сдержанный оптимизм: не хватает плюсов

Рынок накануне. Индекс МосБиржи во вторник вырос на 0,35%, до 3246,34 п., индекс РТС повысился на 0,31% до 1107,2 п. Рубль проявляет устойчивость, несмотря на снижение нефтяных котировок.

Лучше рынка смотрелись бумаги Русагро (AGRO1583,6 ₽, +9,06%). Первый зампредседатель комитета Госдумы по аграрным вопросам сообщил, что ко второму чтению проекта федерального бюджета на 2024 год и плановый период 2025—2026 годов будут внесены поправки, касающиеся увеличения финансирования АПК.

В числе аутсайдеров оказались акции СПБ Биржи (SPBE 103,7 ₽, −10,68%). Площадка приостановила торги иностранными ценными бумагами для проведения комплаенс-процедур в связи с санкциями США и отменила запланированное на 8 ноября начало торгов 37 китайскими акциями с первичным листингом на Гонконгской фондовой бирже.

Рубль практически не изменился к основным валютам: к доллару США укрепился до 92,3600 ₽, к евро до 98,6775 ₽

Основные новости и события.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщила о падении цен на арматуру в России в среднем на 7% с середины октября по ноябрь, что может оказать негативное воздействие на выручку НЛМК (NLMK 196,86 ₽, −1,25%) в IV квартале.

Сеть клиник «Мать и дитя» (MDMG 849 ₽, +1,84%) завершила процедуру смены статуса листинга на Московской бирже до первичного уровня.

Акционеры сети клиник EMC (GEMC 851 ₽, −1,72%) одобрили редомициляцию компании с Кипра в специальный административный район Калининграда.

МТС (MTSS 272,65 ₽, +0,31%) вслед за другими российскими операторами «большой четверки» отменит плату за безлимитную раздачу трафика со смартфонов на другие устройства на тарифах с предоплаченными пакетами интернета. Ранее оператор выступал против требования ФАС, предупреждая о сопутствующем повышении тарифов.

Из доклада Банка России о денежно-кредитной политике: российский ВВП в III квартале вырастет, как ожидается, на 5,2%, а по итогам всего 2023 года — на 2,2−2,7%.

В 2024—2025 годах темпы роста окажутся более умеренными. Рост экономической активности способствовал ускорению инфляции, которая достигла 6% в III квартале. Прогноз по инфляции на 2023 год составляет 7,0−7,5%. С учетом проводимой денежно-кредитной политики, инфляция снизится до 4,0−4,5% в 2024 году и в дальнейшем останется вблизи 4%.

Ожидания и торговые идеи.

В среду утром настроения на мировых рынках неоднозначные: японский индекс Nikkei 225 снижается на 0,09%, китайский индекс Shanghai Composite показывает символический рост на 0,05%.

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