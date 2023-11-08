Костин предложил распределить между банками отрасли экономики

Господин Костин обнародовал инициативу во время пленарного заседания форума Finopolis. Он заявил, что можно «вычленить у государства некие приоритеты реальные» и в их числе должен быть искусственный интеллект. Он считает, что «фокус государства должен быть и на регулировании, и на мерах поддержки» таких проектов. При этом давать деньги на них «просто так» — не лучшая стратегия, а размещать государственные заказы — «благое дело», убежден глава ВТБ.

Андрей Костин выразил уверенность, что если бы государство «разместило заказ на десять лет на низкоорбитальные спутники», то они вместе с главой Сбербанка Германом Грефом «его бы полностью отфинансировали». Глава ВТБ предложить закрепить за каждым крупным банком «какой-то крупный актив». «Вот у меня судостроение, у Германа — искусственный интеллект. У нас в Белоруссии так, там колхоз обязательно, если у тебя банк. А здесь важнейшее направление выбрать, и пускай тянут», — предложил он (цитата по Forbes).

Главный управляющий Альфа-Банка Владимир Верхошинский одобрил идею, обосновав ее тем, что в Южной Корее государство раздало конкретные задачи конгломератам, что, по его мнению, является главным секретом ее экономического успеха. Он также предложил оставить часть дивидендов Сбербанку на развитие искусственного интеллекта. «Я думаю, что те инвесторы Сбера, которые чуть-чуть потеряют на дивидендах Сбера, больше заработают на росте его капитализации как цифровой компании», — считает господин Верхошинский.

Присутствовавший на заседании Герман Греф комментировать инициативы не стал.

Как сообщал «Ъ», Сбербанк проявляет интерес к решениям в области производства полупроводников. Группа инженеров банка разрабатывает софт, который потенциально должен за счет использования технологий искусственного интеллекта ускорить выпуск микроэлектроники на полупроводниковых предприятиях. По итогам третьего квартала 2023 года чистая процентная маржа Сбербанка впервые за несколько лет превысила 6%.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-106879986&id=456259120&hd=2&autoplay=1&partner_ext=522" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.