Правительство нашло источник компенсации расходов бюджета на демпфер

Правительство одобрило поправки о компенсации расходов бюджета на повышение демпфера, рассказали собеседники «Ъ». Согласно ему, нефтекомпании с октября вернут полные выплаты по демпферу. Их сокращение вдвое применялось лишь сентябре.

Согласно новым поправкам, рассказывают источники «Ъ», предлагается повысить НДПИ для газового конденсата для «Газпрома» с помощью применения нового коэффициента Ккг.

Это помноженный на 1,5 коэффициент Кабдт, характеризующий надбавки за бензин и дизтопливо и применяющийся в формуле НДПИ на нефть. Крупнейшими переработчиками газового конденсата «Газпрома» для производства бензина и дизтоплива являются Астраханский ГПЗ, Сургутский ЗСК и «Газпром нефтехим Салават». Эти заводы получают демпфер, однако, в отличие от нефтедобытчиков, не платят надбавку по конденсату.

По данным ФНС, налогооблагаемый объем добычи газового конденсата за 2022 год составил 18,3 млн тонн. По словам источников «Ъ», рост НДПИ на конденсат для «Газпрома» может принести бюджету дополнительно 70−80 млрд руб. в год.

Коэффициент не будет применяться к структурам, которые добывают менее 35% газа в общем портфеле добычи. Речь, скорее всего, идет о «Газпром нефти». В пресс-службе правительства подтвердили «Ъ», что поправки были одобрены на заседании Белого дома и будут внесены в Госдуму.

Еще одной новацией Минфина станет привязка размера субсидий по обратному акцизу к обязательствам по поставкам на внутренний рынок.

Чтобы получать полную субсидию, компания обязана поставить на внутренний рынок бензин и дизтопливо в объеме не менее 40% от общего объема производства светлых нефтепродуктов. Если нет, то субсидия уменьшается на коэффициент Кврк (390 ₽ на тонну переработанной нефти для налоговых периодов в январе—августе 2024 года, 250 ₽ на тонну начиная с сентября 2024 года). Эти требования не будут распространяться на компании, где доля РФ более 25%, то есть на «Роснефть», структуры «Газпрома» (включая «Газпром нефть»).

Риск снижения субсидии коснется в первую очередь Киришского НПЗ «Сургутнефтегаза», который до запрета на экспорт топлива направлял большую часть продукции на экспорт, а также ТАИФ, Волгоградского (ЛУКОЙЛ) и Тюменского НПЗ («Русинвест»). По оценкам источника «Ъ», для этих четырех заводов субсидия уменьшилась бы суммарно примерно на 1,5 млрд руб. в месяц.

На прошлой неделе глава Минэнерго Николай Шульгинов упоминал, что покрыть дополнительные расходы на демпфер могут за счет роста налоговой нагрузки на газовиков, а также за счет «более справедливого налогообложения экспортно ориентированных НПЗ».

О компенсации за демпфер, 2 ноября:

Решения связаны с обеспечением источников компенсации, в том числе расширение компенсации за демпфер на газ для тех, кто получает повышенный демпфер. Николай Шульгинов глава Минэнерго РФ

По словам собеседников «Ъ», Минфин учел в проекте часть предложений «Роснефти». Изначально министерство планировало закрыть часть выпадающих доходов от повышения демпфера за счет роста НДПИ на газ. Однако «Роснефть» осталась недовольной тем, что НДПИ на газ для нее увеличивается больше, чем для «Газпрома». Компания предложила не повышать НДПИ для газа, который идет на нужды энергетики и ЖКХ. Это предложение удовлетворено. Согласно новым поправкам, в расчет НДПИ предлагается ввести два дополнительных коэффициента — Ккг2023 (относится только к объемам газа, поставляемым промышленным потребителям, вводится с 1 января 2024 года) и Ккг2024 (вводится с августа 2024 года). Объем газа для ТЭС, предприятий ЖКХ и населения учитывается только в коэффициенте Ккг2024, но его влияние на размер НДПИ будет в десять раз меньше, чем Ккг2023.

Судя по всему, «Газпром» ждет новое чувствительное увеличение налогов, в том числе и на «нефтяную» составляющую, полагает эксперт по налогам Борис Луцет. Но, в отличие от сокращения демпфера (которое планировалось до 2027 года), такая компенсация может оказаться бессрочной — тогда это будет очередным «несимметричным» налоговым решением. Рост НДПИ на газ для «Газпрома» и независимых производителей был запроектирован изначально, напоминает Луцет.

Однако, если конструкция изменится, вместо ранее предложенных «специфических» ставок для всей газодобычи может быть предложен и «адвалорный» элемент НДПИ, который будет составлять процент выручки от реализации газа в РФ. При этом может быть сохранен подход (против которого ранее возражала «Роснефть»), при котором размер НДПИ для независимых производителей все-таки вырастет больше, чем для «Газпрома». Но речь все же может идти о некоем компромиссе, когда формальная дифференциация сохранится, но будет не столь значительна, как в тексте первого чтения, заключает Борис Луцет.

По оценкам Сергея Кондратьева из Института энергетики и финансов, дополнительные поступления по НДПИ на газ составят 65−70 млрд руб., включая 33−35 млрд руб. от «Газпрома», а высокая доля независимых производителей в платежах связана с большей долей реализации газа промышленным производителям.