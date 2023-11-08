ЦБ сообщил о работе над интеграцией СБП и цифрового рубля с ОАЭ

«За следующий год мы отработаем тему интеграции Системы быстрых платежей и CBDC (цифровые валюты центральных банков.— ''Ъ''), потому что мы готовы с цифровым рублем, и коллеги уже готовы», — сказала госпожа Скоробогатова на форуме Finopolis-2023 (цитата по Frank Media).

По словам зампреда ЦБ, если стороны решат вопросы с идентификацией, то как минимум через год между Россией и ОАЭ можно будет построить «нормальную систему расчетов для граждан и бизнеса».