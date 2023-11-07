В Китае зафиксирован первый в истории отток прямых иностранных инвестиций

Объем обязательств по прямым инвестициям фиксирует денежные потоки, связанные с иностранными компаниями, работающими в Китае. Как отмечают аналитики, опрошенные Bloomberg, первый в истории случай сокращения этого показателя свидетельствует о нежелании зарубежного бизнеса реинвестировать свои средства в Китай из-за растущих разногласий между КНР и Западом и более привлекательных условий хранения капитала в западных странах.