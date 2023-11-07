12:21 (мск), источник: Коммерсантъ

Цена нефти марки WTI упала ниже $80 за баррель впервые с 29 августа

Стоимость американской нефти WTI опустилась ниже $80 за баррель впервые с 29 августа, свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE Futures.

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Источник: AP 2023

По состоянию на 10:15 мск, цена декабрьских фьючерсов на нефть WTI снижалась на 1,08%, до $79,95 за баррель. Январские фьючерсы на нефть сорта Brent торгуются по $84,17 за баррель (-1,19%).

В начале ноября главный экономист EY-Parthenon (подразделение британской группы Ernst & Young) Грегори Дако прогнозировал, что развитие конфликта между Израилем и палестинским движением «Хамас» может привести к резкому росту цен на нефть, а потери мировой экономики составят $2 трлн. По его словам, средняя цена нефти может вырасти до $150 за баррель.

Brent от TradingView

Милена Костерева.

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