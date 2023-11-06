Банки зафиксировали рост спроса на ипотеку на фоне повышения ключевой ставки

В Сбербанке со ссылкой на аналитиков «Домклик» рассказали, что количество заявок на ипотечные кредиты резко выросло за последние две недели. Средний прирост заявок составил 10%. При этом относительно аналогичных периодов двух прошлых лет прирост составляет около 70% к 2022-му и 60% к 2021 году.

О росте спроса на ипотечные кредиты сообщили также в ВТБ. Так, в период с 15 по 29 октября, до повышения ключевой ставки и на фоне ее последующего роста, в кредитную организацию поступили свыше 51 тыс. ипотечных заявок. Относительно показателя, зафиксированного двумя неделями ранее, число заявок выросло на 13%. По прогнозу ВТБ, в 2023 году объемы выдачи ипотеки могут достичь рекорда и превысить 6,9 трлн руб.

Банк России поднял ключевую ставку с 13% до 15% 27 октября. Игроки рынка недвижимости прогнозировали, что в связи с решением регулятора ставки по ипотеке могут вырасти до 17%. На этом фоне общий объем ипотеки в стране вернется на уровень 100 тыс. кредитов в месяц. В августе, по данным экспертов, показатель составлял 216 тыс.