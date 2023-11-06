7 ноября стартует марафон финансовой грамотности для взрослых и детей «ФинЗОЖ Фест»

Ежегодный фестиваль в рамках Всероссийских недель финансовой грамотности пройдет с 7 по 10 ноября.

В этом году ключевые тема марафона — финансовое целеполагание и планирование, вопросы ответственного кредитования и грамотный выбор инструментов на финансовом рынке. Участников «ФинЗОЖ Феста» ждут практические советы от популярных финансовых экспертов и блогеров, познавательные ребусы и полезные чек-листы.

«Недели финансовой грамотности, которые мы традиционно проводим осенью, направлены на широкую аудиторию, но особый акцент мы планируем сделать на взрослых, экономически активных граждан. Это, наверное, самая сложная целевая группа. Взрослые готовы вникать в финансовые вопросы только тогда, когда им это нужно. Чтобы мотивировать их повышать свой уровень знаний и принимать взвешенные финансовые решения, мы выбрали для нашего фестиваля наиболее актуальные и волнующие граждан финансовые темы», — отметил руководитель проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф» Михаил Сергейчик.

Впервые в рамках «ФинЗОЖ Фест» в каждом регионе страны пройдут офлайн-лекции о самых распространенных мифах в мире финансов, посетить которые сможет любой желающий.