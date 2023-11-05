Андрей Белоусов назвал пять трендов мировой экономики

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-135454514&id=456245798&hd=2&autoplay=1&partner_ext=522" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В мире происходят процессы, которые кардинально меняют ситуацию функционирования глобальной экономики. Этот вызов встал в полный рост не только для России, которая попала под санкции, но для всех стран мира, включая крупнейшие экономики США и Китая. Об этом заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов в ходе выступления на марафоне общества «Знание» в рамках выставки «Россия».

По словам первого вице-премьера, сейчас выделяется несколько тенденций развития мировой экономики.

Первый тренд — это появление новых крупных игроков на мировом рынке, так называемых супер-экономик.

Белоусов пояснил, что супер-экономики — это страны, которые обладают потенциалом и заявкой на обретение экономического и политического суверенитета в мире. На первом этапе это были Индия, Бразилия, Китай. На втором — Иран, Индонезия, Малайзия, Турция и ряд других стран. Третья волна, которая сейчас на подходе, — это арабские страны и крупнейшие африканские государства.

«В 2022 г. произошло событие, которые выпало из поля зрения ведущих аналитиков. Тем не менее оно произошло. Это то, что совокупное производство стран БРИКС по доле в мировом ВВП впервые превысило совокупный выпуск “семерки” — так называемых стран коллективного запада», — отметил первый вице-премьер.

Второе — это эрозия основы взаимодействия США и Китая, на которой держалась вся мировая экономика.

Она, по словам Белоусова, начала происходить с 2010—2015 гг. «Когда США и Европа открыли китайцам свои рынки, американцы потеряли интерес к ВТО, осознав тот факт, что от глобализации экономики Китай выиграл больше, чем они сами», — указал он. За последние 20 лет Китай нарастил экспорт в США и Европу практически с нуля до примерно $400 млрд в каждую из стран. К концу 2022 г. совокупный экспорт уже составил больше $1 трлн в ЕС и США, указал первый вице-премьер.

Это стало одним из мощных драйверов развития китайской экономики. Однако Китай заплатил за это тем, что стал крупнейшим финансовым донором в американскую экономику. За 1990−2015 гг. золотовалютные резервы КНР в долларах увеличились с нуля до $3 трлн. При этом начиная с середины десятилетия он перестал финансировать экономику США — это говорит о том, что Китай начал направлять ресурсы на собственное внутреннее развитие.

Третий тренд — кризис крупнейших институтов мировой экономики — Всемирной торговой организации (ВТО), Международного валютного фонда (МВФ), ОЭСР и др.

«Начиная с 1990-х, когда рухнула двублоковая экономическая конструкция США-СССР, очень быстро была сформирована такая глобальная модель экономики с США в центре и другими странами “семерки”, которая характеризовалась тем, что внешняя торговля стала драйвером всей мировой экономики», — отметил Белоусов. Именно этот факт позволил России использовать свое преимущество — наличие сырьевых ресурсов — для обеспечения роста экономики с 2000 г. по 2008 г. Таким образом, ВВП страны рос за счет мировой экономики, указал первый зампред правительства.

Сейчас же институты, которые раньше обеспечивали рост мировой экономики за счет наращивания торговли, находятся в кризисе. «Это некий факт, который проявляется в протекционизме, который растет во всех странах мира, в торговых войнах между США и Китаем, которые были немыслимы в условиях глобального роста. И в санкциях, которые вводятся не только против нас, но и против Ирана, в меньшей степени против Китая и других стран», — указал первый вице-премьер.

Четвертое — это рост долговой нагрузки.

Считается, что кризис 2010 г. был вызван тем, что рос внешний долг у развитых стран — прежде всего США и ряда стран ЕС. «Кризис расставил точки над I, он обозначил опасность долговой проблемы и было принято решение — на уровне “семерки” и “двадцатки”, что надо долговую нагрузку снижать», — отметил Белоусов. Получилось ровно наоборот из-за ковида, добавил он: в итоге уровень вырос в два раза — с 36% в первом десятилетии века до 70% сейчас. К этому прибавился уровень долговой нагрузки в развивающихся странах, указал первый вице-премьер.

Это означает, что, когда идет волна инфляции в мире, крупнейшие центральные банки — ЕЦБ и ФРС — не могут использовать механизмы жесткой денежно-кредитной политики для борьбы с ростом цен.

Это связано со страхом, что обрушится долговой навес, указал первый вице-премьер.

Пятый тренд — это вступление мира в технологическую гонку.

«Крупнейшие страны мира, в первую очередь США, пытаются сделать технологии фактором экономического доминирования», — отметил Белоусов. Эта гонка развивается в таких сферах, как цифровизация, внедрение искусственного интеллекта (в том числе квантовые вычисления), космос (в том числе развертывание низкоорбитальных установок и зондирование земли в режиме реального времени), медицинские технологии.

«Еще один момент — это климатический вызов», — добавил Белоусов. Есть объективная составляющая — тот факт, что климат действительно ухудшается и уже значительная часть Земли попадает в зоны нехватки воды, это влечет за собой неуправляемую миграцию. При этом намного более значительная история — это энергопереход, попытка зафиксировать требования зеленой экономики как фактор конкурентоспособности. Это попытка затруднить торговлю грязными с точки зрения энергоперехода продуктами — углем, нефтью, металлами, удобрениями, химией — чтобы закрепить конкурентные преимущества, указал первый вице-премьер.