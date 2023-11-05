Аналитики раскрыли «РГ», какой сюрприз готовит россиянам рубль в ноябре

Приятных сюрпризов от нацвалюты до конца осени будет больше, чем неприятных: в середине ноября укрепление рубля ко всем мировым резервным валютам будет продолжаться, и 90 рублей за доллар — еще не предел, рассказали опрошенные «Российской газетой» эксперты.

По мнению финансового аналитика BitRiver Владислава Антонова, рубль становится сильнее благодаря введенной вновь обязательной продаже валютной выручки экспортерами. Он напомнил, что ФРС США 1 ноября решила вновь взять паузу и оставить коридор процентных ставок без изменений. Несмотря на достаточно жесткую риторику главы ФРС Джерома Пауэлла и его предупреждения, что переходить к снижению процентных ставок ещё очень рано, доллар начал слабеть, а евро, соответственно, расти.

Для рубля ослабление доллара — это хороший сигнал, подчеркивает Антонов. Кроме того, ближневосточный конфликт может способствовать возобновлению роста цен на нефть, в том числе — до 90 долларов за баррель и выше.

«Российская экономика в четвертом квартале 2023 года находится на подъеме, в то время как экономика США показывает медленные темпы роста, а экономика еврозоны стагнирует. И этот фактор тоже наверняка будет закладываться в курс рубля», — отмечает аналитик.

Риском для курса рубля, по мнению Антонова, могут быть новые санкции, но этот фактор оказывает гораздо менее сильное влияние на рубль, чем обязательная продажа валютной выручки. В конце ноября рубль может получить сильную поддержку благодаря налоговому периоду, а также, возможно, из-за роста спроса крупных компаний, получивших в прошлом году сверхприбыли, на рубли, которые будут им необходимы, чтобы заплатить в бюджет единовременный налог на сверхприбыль.

«Считаю, что в ноябре доллар может находиться в коридоре 91−96 ₽, евро будет торговаться в коридоре 97−102 ₽, юань — в диапазоне 12,2−13 ₽», — прогнозирует Антонов.

Аналогичного мнения придерживается и финансовый аналитик Артем Деев. Он уверен, что стабильный рост ВВП России, нормализация внешнеторгового баланса и эффекты от очередного повышения ключевой ЦБ РФ поддержат рубль и помогут продолжить тренд на укрепление и в ближайшую неделю. На следующей неделе, по мнению Деева, мы увидим курсы мировых валют в таком коридоре: порядка 92 ₽ за долл., порядка 97 ₽ — за евро и около 12,6 ₽ за юань.

«В целом за ноябрь доллар не приблизится к отметке в 100 рублей, а евро будет колебаться вокруг нее, но значительно выше не пойдет», — прогнозирует эксперт в разговоре с «РГ».

Ведущий аналитик «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков, в свою очередь, предполагает, что в самое ближайшее время давление на курс российской валюты будут оказывать покупки валюты и золота для ФНБ в объеме 29,6 млрд руб. в день. Операции будут проводиться с 8 ноября до 6 декабря, отметил он.

Кроме того, аналитик напомнил о неблагоприятной ситуации на рынке нефти, которая, по его мнению, может привести к снижению объемов валютной выручки.

Палестино-израильский конфликт сначала спровоцировал рост котировок, но отсутствие реакции со стороны арабских добывающих стран снизило риски дефицита поставок, или прямых санкций против участников кризиса. Андрей Кочетков ведущий аналитик «Открытие Инвестиции»

В экономическом плане на нефть, а через нее на рубль оказывает слабость китайской экономики. Так, в прошлом месяце индекс производственной активности КНР упал до 49,5 п., что говорит о спаде, отмечает аналитик. В Европе статистика также не отличается оптимизмом, что не помогает нефти дорожать. Соответственно, риски сокращения нефтяных доходов и покупки валюты для ФНБ могут прервать тенденцию на укрепление рубля, предупреждает аналитик.