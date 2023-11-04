У «Уральских авиалиний» забрали допуски к полетам за рубеж

Из документа следует, что авиакомпании могут вернуть право летать за рубеж по этим направлениям только после того, как «Уральские авиалинии» подпишут трехсторонний договор с Национальной лизинговой компанией (НЛК) и нынешним лизингодателем. Вопрос о возврате допусков ФАВТ должна рассмотреть в двухдневный срок после подписания соответствующих документов.

Отозванные у «Уральских авиалиний» допуски на международные рейсы досталась группе «Аэрофлот», «Азимуту», Red Wings и Azur Air. В частности, «Аэрофлоту» разрешили выполнять 7 рейсов в неделю из Екатеринбурга (Кольцово — базовый аэропорт «Уральских авиалиний») в Дубай, 3 рейса из Владивостока и 2 рейса из Красноярска — в Бангкок, 7 рейсов из Санкт-Петербурга — в Бухару (Узбекистан). Входящая в группу «Аэрофлот» авиакомпания «Россия» на направлении Сочи — Стамбул в дополнение к 14 своим рейсам получила на временной основе 14 допусков, на направлении Иркутск — Пекин — еще 4 рейса в неделю.

Red Wings получила дополнительные допуски в Ташкент, Бухару, Стамбул, Астану и Алма-Ату. Вылеты будут производиться из Екатеринбурга и Москвы. «Азимуту» расширили возможности для полетов в Ташкент, Дубай, Гянджу. Чартерный перевозчик Azur Air получил по одному рейсу в неделю на Пхукет из Екатеринбурга и Уфы.

Росавиация отозвала только часть допусков «Уральских аиалиний» — те, которые перевозчик не использовал. Авиакомпания, получившая эти допуски, не обязана выставлять флот на все доступные рейсы — перевозчик может выполнять часть доступных перелетов «в зависимости от спроса и собственных возможностей».

Источник «Ведомостей» в одной из российских авиакомпаний пояснил, что допуски переданы конкурентам «Уральских авиалиний» до тех пор, пока у нее не появится флот для их выполнения. «Уральцы» не могут ответить Росавиации, с какого числа они начнут полеты по этим направлениям. Поэтому часть прав и была передана другим эксплуатантам", — говорит он.

Собеседник считает, что такое решение будет выгодно пассажирам. Предложение со стороны авиакомпаний на международных направлениях, где сейчас наблюдается дефицит провозных емкостей, вырастет, что может позитивно сказаться на ценах перелетов, поясняет он.

Источник «Ведомостей» в одном из крупных аэропортов считает, что передача допусков на временной основе — «нормальная практика». Но в долгосрочной перспективе аэропортам выгоднее, чтобы допуски на востребованные маршруты оставались у базовой авиакомпании, так как она «приносит транзитного пассажира». Он сомневается, что временные перевозчики используют сразу все полученные частоты: для начала они запустят часть доступных рейсов, чтобы прощупать рынок.

В парке «Уральских авиалиний» сегодня 52 среднемагистральных самолета Airbus, часть из которых авиакомпания так и не смогла «очистить» от двойной регистрации, что не позволяет эксплуатировать их на большинстве международных направлений.

Двойная регистрация возникла у значительного числа эксплуатируемых в России самолетов из-за введения санкций. На отечественную авиаотрасль практически сразу после начала СВО на Украине наложили серьезные ограничения. В частности, санкции требовали вернуть иностранным компаниям самолеты, переданные в лизинг российским авиаперевозчикам. Россия запретила это и перевела такие воздушные суда в отечественный авиареестр. Но зарубежная «прописка» самолетов (чаще всего в реестрах Бермуд и Ирландии) также сохранилась («Ведомости» писали об этом 27 октября 2023 г.).

«Уральские авиалинии» ранее сообщали, что ведут переговоры о выкупе у иностранных лизингодателей 19 воздушных судов (ВС).

Ранее «Коммерсантъ» сообщал, что частные авиакомпании («Уральские авиалинии» и IFly), претендующие на выкуп самолетов у иностранных лессоров с использованием средств ФНБ, отказываются подписывать договоры с НЛК из-за невыгодных условий. По данным газеты, эксплуатантам предлагают сразу оплатить 30−40% от стоимости выкупаемых самолетов, ежегодно тратить часть прибыли на погашение лизинговых платежей и оформить лайнеры в финансовый лизинг (предполагает, по сути, выкуп ВС в рассрочку, но в большинстве случаев самолеты берутся авиакомпаниями в аренду по механизму операционного лизинга).

«Аэрофлот» пока единственная авиакомпания, которой удалось урегулировать разногласия с зарубежными лизингодателями с использованием средств ФНБ. Компания в 2023 г. «очистила» от двойной регистрации несколько десятков бортов, что позволяет использовать их на международных рейсах. Всего правительство выделило из ФНБ на урегулирование претензий зарубежных лизингодателей 300 млрд руб.

В Росавиации отказались от комментариев. «Ведомости» также направили запросы в «Уральские авиалинии», «Аэрофлот», «Азимут», Red Wings, Azur Air.