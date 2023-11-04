Орешкин спрогнозировал снижение доли импорта в структуре потребления на 15%
Россия к 2030−2035 гг. должна выйти на 15%-ный уровень снижения импорта в структуре потребления, сообщил помощник президента России Максим Орешкин.
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Россия к 2030−2035 гг. должна выйти на 15%-ный уровень снижения импорта в структуре потребления, сообщил помощник президента России Максим Орешкин.
«На горизонте 2030−2035 г. мы должны выйти на уровень порядка 15% дальнейшего снижения доли импорта в структуре нашего потребления», — сказал Орешкин в ходе выступления на форуме-выставке «Россия».
Помощник российского президента прокомментировал тезис о том, что российская экономика зависит от импортной продукции по целому ряду направлений, а сама страна мало что производит.
«Давайте посмотрим, как изменилась наша страна за последние 20 с лишним лет. Если в конечном потреблении и в инвестициях в 2000 г. у нас каждый третий товар или услуга были импортные, то сейчас это уже каждый пятый товар или услуга», — сказал Орешкин.
Таким образом, в структуре потребления доля импорта снизилась с 30 до 21%, и это период «довольно быстрого экономического роста», добавил он. Такие изменения, по словам Орешкина, связаны с ростом именно внутреннего отечественного производства.
«Особенно ярко выглядит ситуация в продовольственной сфере. Если в 2000 г. практически 40% потребления — это ввозимые продукты, то сегодня эта доля сократилась до 25%», — сказал он.