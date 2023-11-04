Орешкин спрогнозировал снижение доли импорта в структуре потребления на 15%

«На горизонте 2030−2035 г. мы должны выйти на уровень порядка 15% дальнейшего снижения доли импорта в структуре нашего потребления», — сказал Орешкин в ходе выступления на форуме-выставке «Россия».

Помощник российского президента прокомментировал тезис о том, что российская экономика зависит от импортной продукции по целому ряду направлений, а сама страна мало что производит.

«Давайте посмотрим, как изменилась наша страна за последние 20 с лишним лет. Если в конечном потреблении и в инвестициях в 2000 г. у нас каждый третий товар или услуга были импортные, то сейчас это уже каждый пятый товар или услуга», — сказал Орешкин.

Таким образом, в структуре потребления доля импорта снизилась с 30 до 21%, и это период «довольно быстрого экономического роста», добавил он. Такие изменения, по словам Орешкина, связаны с ростом именно внутреннего отечественного производства.