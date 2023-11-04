Набиуллина рассказала, при каких условиях может появиться инфляционная спираль

«В этом году начала расти инфляция, и мы применили свой ключевой инструмент — ключевую ставку, для того, чтобы снизить инфляцию, для того, чтобы она вернулась к нашей цели в 4%. Если этого не делать, мы можем попасть в инфляционную спираль. Как это работает? Цены растут. Люди опасаются, что цены будут расти еще быстрее, и начинают быстрее делать покупки, не откладывать на завтра, опасаясь, что сбережения обесценятся. Производители, которые видят, что есть спрос, что люди готовы покупать продукты, конечно, перекладывают это в цены. Люди видят растущие цены и еще быстрее хотят купить какие-то продукты, сделать запасы. Так раскручивается инфляционная спираль, в некоторых странах это доходило до гиперинфляции», — отметила она, выступая на марафоне общества «Знание» в рамках выставки-форума «Россия».