Набиуллина рассказала, при каких условиях может появиться инфляционная спираль
МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Глава Банка России Эльвира Набиуллина рассказала, как может раскрутиться инфляционная спираль, если начинают расти цены.
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МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Глава Банка России Эльвира Набиуллина рассказала, как может раскрутиться инфляционная спираль, если начинают расти цены.
«В этом году начала расти инфляция, и мы применили свой ключевой инструмент — ключевую ставку, для того, чтобы снизить инфляцию, для того, чтобы она вернулась к нашей цели в 4%. Если этого не делать, мы можем попасть в инфляционную спираль. Как это работает? Цены растут. Люди опасаются, что цены будут расти еще быстрее, и начинают быстрее делать покупки, не откладывать на завтра, опасаясь, что сбережения обесценятся. Производители, которые видят, что есть спрос, что люди готовы покупать продукты, конечно, перекладывают это в цены. Люди видят растущие цены и еще быстрее хотят купить какие-то продукты, сделать запасы. Так раскручивается инфляционная спираль, в некоторых странах это доходило до гиперинфляции», — отметила она, выступая на марафоне общества «Знание» в рамках выставки-форума «Россия».
Ранее Банк России повысил свой прогноз по инфляции в стране на 2023 год до 7−7,5% против прежнего прогноза в 6−7%. Регулятор надеется, что в 2024 году показатель будет находиться в диапазоне 4−4,5% и вблизи 4% в дальнейшем.
Международная выставка-форум «Россия» пройдет с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представят все 89 российских регионов. ТАСС — генеральное информационное агентство форума.