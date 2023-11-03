Сбербанк повысил ставки по ипотеке

«Сбер с 3 ноября меняет ставки по ипотеке по базовым программам в связи с повышением 27 октября Банком России ключевой ставки с 13% до 15% годовых. Минимальная ставка по программам на приобретение готового и строящегося жилья составит 15,6% годовых. Сбер скорректировал ставки на 1,4 п.п. в то время как рост ключевой ставки составил 2 п.п.», — говорится в сообщении.

При этом по программам с господдержкой ставки не поменяются: минимальная ставка по программе «Господдержка» начинается также — от 8% годовых, по «Семейной ипотеке» — от 6% годовых. «Кредит по программе “Ипотека для IT” можно оформить по еще более низкой ставке — от 5% годовых», — добавили в Сбербанке.

27 октября Банк России повысил ключевую ставку на 2 п.п., до 15% годовых. Это четвертое подряд повышение — к ужесточению политики ЦБ перешел в июле 2023 года и один раз даже повышал ставку на внеплановом заседании. Вместе с этим ЦБ ухудшил прогноз по инфляции до 7−7,5% по итогам 2023 года вместо ожидавшихся ранее 6−7%. На брифинге по поводу повышения ставки глава ЦБ Эльвира Набиуллина отмечала, что период высоких процентных ставок в России будет достаточно долгим.

На фоне повышения ставки ЦБ ставки по ипотеке в крупнейших российских банках превысили 16% годовых. Так, ВТБ с 1 ноября повысил ставки по базовым ипотечным программам на 2,4 п.п, до минимальной ставки в 16,4−16,5%. Альфа-банк довел базовые ставки по ипотеке на новостройки и квартиры на вторичном рынке до 16,69% годовых. Банк «Открытие» с 1 ноября поднял базовую ставку по рыночной ипотеке на новостройки и готовое жилье до 16,99% без учета скидки. «Уралсиб» уже поднял ставки по основным рыночным программам ипотеки на 1 п.п., до 16,99 и 17,49% в зависимости от суммы кредита.