Плюсы и минусы рассрочки: О чём умалчивают продавцы и чем рискуют клиенты

Плюсы рассрочки перед ипотекой

Руководитель отдела сделок с недвижимостью финансовой группы Proffinans Лариса Ладыгина назвала пять плюсов рассрочки при покупке жилья. Первый — возможность получить деньги, если клиент не может получить одобрение в банке по ипотеке на покупку недвижимости. Например, у него испорченная кредитная история, нет возможности подтвердить доходы, неподходящий возраст, не хватает денег на первоначальный взнос. В этом случае застройщик может предложить рассрочку, причём согласовать индивидуальные и гибкие условия по срокам и графику оплаты.

Проблемы с внесением платежей по графику не влияют на кредитную историю и покупатель может согласовать с застройщиком отсрочку (возможно, с незначительными штрафами и пенями).

Второй плюс — рассрочка позволяет покупателю планировать свой бюджет. Третий — при получении рассрочки, по сравнению с ипотекой, отсутствуют проценты и расходы по сделке, такие как оценка квартиры, страховка, нотариальные заявления. Всё это делает её более выгодной по сравнению с кредитом.

Четвёртый плюс — отсутствует необходимость обращаться в банк, что упрощает процесс покупки и ускоряет его. Пятый — нет обременений на квартиру, в то время как по ипотеке накладывается залог на недвижимость до выплаты кредита.

Минусы рассрочки на покупку квартиры от застройщика

Лариса Ладыгина обратила внимание, что при всей привлекательности рассрочки у неё есть ряд минусов. Она назвала шесть нюансов, к которым должны быть готовы покупатели. Первый — застройщик может ограничить выбор квартир на покупку за наличные в рассрочку. Второй — при покупке квартиры в рассрочку существует риск, связанный с надёжностью и финансовой устойчивостью застройщика. В случае его банкротства или неплатёжеспособности покупатель может потерять свои вложения. При ипотеке в большинстве случаев взаиморасчёт с застройщиком происходит через защищённый счёт эскроу.

Третий — ограниченный доступ к жилью: пока квартира не будет полностью оплачена, покупатель может быть ограничен в своём праве на использование жилья. Например, на сдачу квартиры в аренду. Четвёртый — при заключении данной сделки, возможно, придётся воспользоваться услугами юриста или риелтора для детального изучения договора и исключения «подводных камней», что несёт за собой дополнительные расходы. А по ипотеке договор с застройщиком согласован с юристами банка.

Пятый — рассрочка может быть с процентами и надбавками к стоимости недвижимости, в зависимости от срока и размера первоначального взноса. А просрочка платежа грозит дополнительными штрафными пенями и даже расторжением договора. Шестой — так как в большинстве случаев срок рассрочки может быть не более 36 месяцев, то платежи будут высокими. Покупатель может не рассчитать свои силы. Сделка может оказаться для него кабальной, а платежи неподъёмными.

Плюсы рассрочки перед потребительским кредитом

Главный плюс рассрочки состоит в том, что сумма выплаты всегда фиксированная. Если, например, телефон стоит 100 тысяч рублей, то и выплатить предстоит именно 100 тысяч рублей. Банк зарабатывает с того, что продавец платит ему определённую комиссию с каждого клиента, который купил товар за счёт кредитных средств. Об этом рассказал кредитный брокер, генеральный директор ГК «Белый остров» Сергей Островский.

Ещё одно преимущество рассрочки — не нужно копить на товар или услугу, можно оплатить их сразу. Чаще всего в рассрочку покупают мебель, технику, туристические туры, косметические процедуры.

— Что касается автомобилей, то в этом случае рассрочка больше похожа на лизинг. Человек платит за автомобиль, но фактически он не является собственностью, пока долг не погашен полностью. По сути, это аренда с последующим выкупом. Ещё один плюс рассрочки — быстрое оформление прямо на месте покупки. Для этого нужен только паспорт, — добавил Сергей Островский.

Минусы рассрочки по сравнению с потребительским кредитом

Главный минус рассрочки — это срок выплат от трёх до 12 месяцев. То есть нужно вернуть сумму достаточно быстро.

— Обычно максимальный срок рассрочки год (а в среднем на практике — полгода). И это его отличие от сроков кредита. Из этого следует, что платёж по рассрочке получается существеннее кредитного. При этом интерес к рассрочке будет расти. После повышения ключевой ставки кредиты могут стать недоступны для целого ряда физических и юридических лиц, а именно для тех, кому обслуживание кредита будет обходиться дороже 40% их дохода, — рассказал финансовый аналитик маркетплейса «Финмир» Александр Соловьёв.

Стоит отметить, что цена приобретения товара в рассрочку будет без скидки, то есть максимально высокой. Придётся заплатить за страховку товара и какие-то аксессуары к основной покупке. Всё это далеко не всегда необходимо и выгодно — переплата может составлять 10−15%.

— Поэтому стоит хорошо подумать: может быть, лучше накопить на покупку и сделать её без переплат, но позже. Или, если не хочется ждать, воспользоваться одобренным лимитом кредитной карты и в течение льготного периода закрыть этот долг. Тем более что в случае с рассрочкой речь идёт о сравнительно небольших суммах — 100−200 тысяч рублей, — добавил Сергей Островский.

Основатель компании «Союз банков Москвы» Даниил Клешко предупредил, что нередко рассрочка приводит к переплате. Несмотря на то что проценты за рассрочку обычно не взимаются, некоторые продавцы могут завышать стоимость товара, предлагая его в рассрочку.