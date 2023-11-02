Честный ГОСТ: когда ждать на полках «полный вес» социально значимых продуктов питания

«Практика прокурорского надзора свидетельствует, что нередко производители сокращают объем, количество и вес продуктов, не снижая, а в ряде случаев и увеличивая их отпускную стоимость», — отмечает в своем сообщении Генпрокуратура.

Теперь производители сливочного и подсолнечного масла, вермишели, сахара, соли, муки, риса, пшена, черного чая и иных продовольственных товаров первой необходимости, желающие заявить об их соответствии ГОСТу, должны обязаны использовать фиксированные значения количества названного товара. Речь идет о фасовках в 500, 1000 или 2000 г и 200, 250, 500, 1000 или 2000 мл для жидких продуктов.

Вячеслав Чеглов отметил, что сейчас ГОСТы в нашей стране использовать в производстве компаниям необязательно: продукты можно выпускать по техническим условиям, а там каждый волен поступать, как хочет.

«Если в целях маркетинга хочешь ставить на упаковке знак соответствия ГОСТу, то придется уже сейчас ориентироваться на рекомендации. И быстро перестраиваться. Но таковых производителей немного», — отметил экономист.

Кто-то из них и так держал марку и «передергиванием» веса или объема упаковки не занимался. Для них ничего не меняется и они порядку будут только рады. Большинство из тех, кто пользовался этим инструментом, будут выпускать рекомендованные развесы и пересчитают цены на рекомендованный вес. Продукция подорожает на 5 или 10 процентов, в редких случаях и выше.

«Но ведь и потребитель заметит разницу (в весе — прим. ред.) или ему напомнят об этом жирным шрифтом. А не заметит, то для лучшего восприятия запустят промо-акцию, в период которой изменение цены не бросится в глаза, ну, а после акции уже забудется», — пояснил он.

В целях привлечения внимания такие производители могут обыграть новые условия как возврат к хорошему прошлому и заботу о благе покупателя.

Так как у производителях останется возможность выпускать свою продукцию в прежнем развесе, только без пометки ГОСТ, кто-то продолжит выпускать привычные упаковки.

Он также напомнил, что у ряда производителей упаковка уже напечатана. «Она стоит денег. И ее утилизация тоже. Поэтому процесс перехода будет не быстрым. Сейчас вступят ассоциации производителей. Они призовут “к разуму” Минпромторг и Минсельхоз. Те внемлют и пролоббируют переходный период», — прогнозирует экономист.

А прокуроры будут ждать конца этого периода, а возможно и подгонять своими проверками. Ведь им важно проявлять свою регулирующую роль. В любом случае дело хорошее, порядок давно напрашивался. Главное, не перегибать палку и не навредить добросовестному бизнесу и многострадальному покупателю. Вячеслав Чеглов профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова

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