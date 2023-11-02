В России запретили упаковки по девять яиц

Производители продовольственных товаров первой необходимости, желая заявить об их соответствии ГОСТу, теперь должны применять фиксированные значения количества товара. Так, гречку производителям необходимо фасовать в объеме 500, 1000 или 2000 грамм, а молоко — 200, 250, 500, 1000 и 2000 миллилитров.

В список социально значимых товаров также входят масла (сливочное и подсолнечное), различные крупы и макароны, соль, сахар, черный чай.

Представители бизнеса зачастую уменьшают объем продуктов, одновременно наращивая цены, указали в Генпрокуратуре. Во избежание подобных ситуаций ведомство намерено проводить регулярный мониторинг. К реализации новых правил подключатся Минпромторг и Минсельхоз.

По сведениям Института развития предпринимательства и экономики (ИРПЭ), практику уменьшения упаковки производители стали внедрять на фоне кризиса 2008−2009 годов. Такой подход не являлся нарушением закона, поскольку производители указывали на упаковке верный объем. В августе Генпрокуратура предложила изменить ГОСТы на продовольственные товары.