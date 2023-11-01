Ситибанк ограничивает возможность исходящих переводов с карт

Клиенты больше не смогут совершать исходящие переводы с дебетовой карты на карту, а также оплачивать коммунальные услуги, услуги мобильной связи, интернета, телевидения и так далее. С кредитных карт также нельзя будет оплатить эти услуги, начиная с декабря.

Citigroup, как многие другие иностранные компании с российскими «дочками», уже давно пытается продать свой российский бизнес. Изначально Citigroup заявляла о желании продать свой розничный бизнес в России еще в начале 2021 года, а после начала военного конфликта на Украине окончательно дала понять, что не хочет развивать бизнес на российском рынке. Группа заявила, что российский Ситибанк прекратит предоставлять почти все «банковские услуги» в России к концу первого квартала 2023 года. В дальнейшем деятельность группы в стране будет осуществляться только в тех случаях, когда это необходимо для выполнения оставшихся юридических и нормативных обязательств, говорилось в отчетности группы.