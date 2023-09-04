12:01 (мск), источник: © РИА Новости

Ситибанк объявил о сворачивании своей сети банкоматов

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Ситибанк начал сворачивать свою банкоматную сеть, все устройства будут демонтированы до конца текущего года, говорится в сообщении на сайте кредитной организации.

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Источник: Агентство «Москва»

«Информируем вас о начале процесса прекращения обслуживания в банкоматах АО КБ “Ситибанк”. Все банкоматы будут демонтированы до конца 2023 года», — сказано в сообщении.

Citigroup еще в апреле 2021 года объявила о решении в рамках обновления стратегии уйти с рынков розничного банковского бизнеса 13 стран, включая Россию. После введения против России западных санкций Ситибанк заявил в середине марта прошлого года, что не будет привлекать новых клиентов в РФ и расширит процесс выхода из российского бизнеса, распространив его не только на розничный.

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