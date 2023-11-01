Байбэк Headhunter и другие корпоративные новости

HeadHunter выкупает бумаги у нерезидентов

HeadHunter проведет байбэк акций, которые хранятся вне российской инфраструктуры по 910,5 ₽ (819,45 ₽ с учетом налога 10%). То есть почти за четверть от текущей рыночной цены на Мосбирже. Для реализации выкупа нужно, чтобы объем заявок превысил 20% от общего количества выпущенный ценных бумаг.

Всего может быть выкуплено до 28,9% капитала. В дальнейшем HeadHunter проведет редомициляцию. Выкуп у нерезидентов с дисконтом положительный момент для бумаг компании.

Корпоративные события

Аэрофлот (РСБУ за III квартал): Скорректированная чистая прибыль в сезонно сильном квартале составила 17,6 млрд руб. Если говорить о всей Группе, то она может закрыть год с убытками, но сильные цифры располагают к более раннем выходу на безубыточность, чем ожидалось ранее.

ТМК: Компания проводит допэмиссию по 220,68 ₽ Ожидаемо. Новые размещенные акции выкупит мажоритарий МК ООО «ТМК СТИЛ ХОЛДИНГ».

Polymetal (операционные результаты за III квартал): Производство в золотом эквиваленте выросло на 12% год к году, составив 508 тыс. унций. Компания подтвердила прогноз по капзатратам и производству на этот год. Ослабление рубля и высокие цены поддержали прибыль, но данные по запасам не раскрыты, поэтому считаем отчет в целом нейтральным.

РУСАЛ: Миноритарный акционер СУАЛ Партнерс обратился к РУСАЛу для созыва внеочередного собрания акционеров, на котором предлагается выплатить дивиденды за 9 месяцев 2023 г. Такое предложение может быть не утверждено мажоритарием ЭН+ Груп, как уже ранее происходило.