«Лукойл» по итогам девяти месяцев сократил чистую прибыль на 1,4%

В тот же период выручка снизилась на 11,6%, до 2,1 трлн руб., себестоимость продаж — на 8%, до 1,3 трлн руб., прочие расходы упали в семь раз до 15,4 млрд руб.

Стоимость акций «Лукойла» в ходе торгов на Мосбирже 30 октября снижалась на −1,23% до 7228 ₽ По состоянию на 12:00 мск стоимость бумаг составила 7251,5 ₽ (-0,91%). Индекс Мосбиржи в этот момент находился на уровне 3245,32 (+0,66%). С начала года он вырос на 50%, котировки компании — на 78%.

26 октября «Лукойл» объявил, что совет директоров рекомендовал выплатить дивиденды за девять месяцев 2023 г. в размере 447 ₽ на акцию. Инвесторы негативно отреагировали на эту рекомендацию, так как это всего лишь на 9 ₽ больше, чем по итогам 2022 г. (438 ₽ на бумагу), и на 20% меньше, чем прогнозировал рынок. Окончательное решение по выплатам будет принято на внеочередном собрании акционеров 5 декабря.

«Лукойл» выплачивает дивиденды дважды в год, направляя акционерам не менее 100% скорректированного свободного денежного потока (FCF). Его размер за полугодие «Лукойл» в своей отчетности не раскрывает.