Эксперт рассказал, почему цены на уран бьют 15-летние максимумы

Цена этого сырья идет вверх в том числе потому, что число стран-производителей топливного урана ограничено: Австралия, Казахстан, Россия, Канада, ЮАР, Украина, Узбекистан, США, Бразилия и Намибия.

«Существуют риски, связанные с транзитом через территорию России, страхованием и доставкой морскими судами. Российские порты используются для транспортировки урана другими странами. Так, порт Санкт-Петербурга является основным маршрутом для экспорта продукции казахстанского “Казатомпрома”. Почти половину мирового производства обеспечивает Казахстан. При этом его доля в производстве (включая обогащение) — 22% от мирового объема» — отметил аналитик.

Поскольку российская инфраструктура используется для транспортировки урана, возникают серьезные опасения прекращения поставок и роста опасений, что геополитическая напряженность между Россией и США изменит цепочки поставок.

В частности, поставки традиционными маршрутами могут остановиться как из-за отсутствия страхового покрытия, которое при поставках на Запад обеспечивают страховщики из «недружественных» стран, так и из-за риска санкций в отношении российского урана и российской транспортной инфраструктуры, используемой для поставок.

«США и другие страны-потребители сильно зависят от поставок из России. Доля России в урановом импорте США составляет более 30%», — отметил евгений Миронюк.

Риск ухудшения геополитической ситуации увеличивает риск как на стороне поставщиков (возможный фактор ограничения поставок), так и на стороне покупателей (введение санкций).