Цена нефти марки Brent упала ниже $90 за баррель после решений Израиля по Газе

Нефть подешевела после того, как Израиль объявил об увеличении численности войск, участвующих в наземной операции в секторе Газа, передает Bloomberg. Нефть марки Brent (с поставкой в декабре (упала ниже $90 за баррель после роста почти на 3% 27 октября, а цена West Texas Intermediate (WTI) — до $84,6.

Цена нефти марки Brent по декабрьским фьючерсам упала на 3:13 мск на 1,1%, до $89,51 за баррель/ Стоимость нефти марки WTI с поставкой в декабре снизилась на 1,1%, до $84,61 за баррель. Нефтяные рынки опасаются, что конфликт в Газе может распространиться за пределы анклава и Израиля, и в него втянутся другие государства и группировки, включая Иран, отмечает агентство.

На ближневосточный регион приходится треть мировых поставок нефти. Эскалация военных действий может привести к атакам на нефтяные танкеры, рискам для их маршрутов на море и сокращению экспорта нефти из Ирана, пишет Bloomberg. Перед началом торгов нефтяными фьючерсами на нефть 30 октября Тегеран и Вашингтон предупредили, что конфликт все еще может расшириться. Иран заявил, что война может «заставить всех принять меры».

«Выходные показали, что вооруженный конфликт по-прежнему ограничивается Израилем и Газой — в этом свете нефть выглядела перекупленной», — сказала основатель консалтинговой компании Vanda Insights Вандана Хари. По ее словам, цены на нефть, «вероятно, продолжат снижаться до следующего рискового события». В США запасы нефти, хранящиеся в ключевом хранилище в Кушинге (штат Оклахома) остаются вблизи самого низкого уровня с 2014 года, однако вдоль побережья Мексиканского залива образовался беспрецедентный избыток бензина, отмечает Bloomberg.

Если конфликт Израиля и ХАМАС перерастет в полномасштабную войну с Ираном, цены на нефть взлетят до $150 за баррель, а мировая экономика скатится в рецессию, предупредили ранее аналитики Bloomberg Economics. Они оценили последствия разных вариантов развития событий, опираясь на данные о прошлых конфликтах в регионе.