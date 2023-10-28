13:24 (мск), источник: Lenta.Ru

Предприятия Китая столкнулись с резким падением прибыли

В период с января по сентябрь 2023 года прибыль крупных промышленных предприятий Китая сократилась на 9 процентов, до 5,411 триллиона юаней (739,6 миллиарда долларов), в годовом выражении. Об этом со ссылкой на данные государственного статистического управления КНР сообщает РИА Новости.

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Источник: Reuters

Предприятия, занятые в добывающей промышленности, потеряли 19,9 процента прибыли, а обрабатывающая промышленность — 10,1 процента. Вместе с тем резко выросла прибыль компаний, занятых в производстве энергии, электричества и газа — на 38,7 процента. В общей сложности за три квартала прибыль выросла у 16 отраслей, а сократилась — у 25.

Отдельно прибыль крупных государственных промпредприятий упала на 11,5 процента, прибыль акционерных предприятий — на 8,7 процента, а частных — на 3,2 процента. Впрочем, как отмечает Telegram-канал MMI, отдельно в сентябре ситуация начала постепенно исправляться, данные за январь-август выглядели хуже.

Ранее сообщалось, что второй китайский девелопер из числа крупнейших — компания Country Garden (CG) — допустил дефолт по долларовым облигациям. Застройщик не смог выплатить купоны по бондам на сумму 15,4 миллиона долларов в течение 30-дневного льготного периода.

На фоне серьезных экономических проблем председатель Китая Си Цзиньпин впервые с момента своего вступления в должность десять лет назад посетил Народный банк для встречи с руководством регулятора. Как отмечает Bloomberg, беспрецедентный визит связан с желанием главы КНР лучше понять структуру «скрытых» валютных резервов, которые не отображаются в статистике, но остаются на балансе банков и кредиторов, что снижает прозрачность национальной экономики.

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